紋身致感染HPV？詳解HPV來源、引致疾病及預防方法

最近有港女因為紋身，而懷疑感染HPV(人類乳頭瘤病毒)，引致皮膚發炎、長出大肉瘡。雖然感染HPV後大部分人可以在1至2年後自行清除體內病毒，但如果重複感染高危型HPV，就有患上癌症的風險。

HPV 是甚麼？

HPV並非單指一種病毒，而是一個種類，當中有逾150種不同病毒，而可以影響人體的則有數十種，其中14種屬於高危，因為可以引致不同癌症、生殖器濕疣等疾病。而傳染途徑方法，主要經由接觸傳染，例如觸摸到受病毒污染的地板、扶手等，又或與患者親密接觸，如性接觸等，都可感染得到。