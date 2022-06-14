紋身致感染HPV？詳解HPV來源、引致疾病及預防方法

最近有港女因為紋身，而懷疑感染HPV(人類乳頭瘤病毒)，引致皮膚發炎、長出大肉瘡。雖然感染HPV後大部分人可以在1至2年後自行清除體內病毒，但如果重複感染高危型HPV，就有患上癌症的風險。
HPV是甚麼？
HPV並非單指一種病毒，而是一個種類，當中有逾150種不同病毒，而可以影響人體的則有數十種，其中14種屬於高危，因為可以引致不同癌症、生殖器濕疣等疾病。而傳染途徑方法，主要經由接觸傳染，例如觸摸到受病毒污染的地板、扶手等，又或與患者親密接觸，如性接觸等，都可感染得到。
HPV可引致哪些疾病？
- 扁平疣：於面、頸、身體長出表面平滑、淺啡色、微微隆起的肉粒。由HPV3、10引起。
- 足疣：於腳部出現類似雞眼的厚皮肉粒，中間有黑點。由HPV1、2、4引起。
- 尋常疣：常於手指、指甲邊出現，表面粗糙。由HPV2、7引起。
- 生殖器濕疣：俗稱椰菜花的性病，出現密集的厚皮肉粒。由HPV6、11引起。
- 癌症：子宮頸癌是最為人熟知的HPV相關癌症，主要由HPV16及18引起，其實男士也可經由這兩種竹HPV病毒感染而導致肛門癌、陰莖癌及口咽癌。當中九成肛門癌與HPV有關。另外，外陰癌及扁桃腺癌都與HPV有關。
HPV如何預防？
雖說大部分人可以自行清除病毒，但誰人可以清除誰人不能清除，並不能估計；加上暫時並沒有藥物可殺死體內HPV病毒，因此最好的方法是預防感染HPV。首先要注意個人衛生，不要與他人共用日用品，於公眾場所如泳池、公共浴室、更衣室要穿拖鞋，離開後徹底清潔手腳，都可有效預防。另外，安全性行為亦有助預防HPV感染，但最好的方法是接種HPV疫苗，市面上有4價及9價HPV疫苗選擇，涵蓋了高危型號的HPV病毒，大大減低患上嚴重HPV相關疾病的風險。