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健康
2022-10-03 13:24:05

素食｜研究：長者茹素 降低新冠重症率

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研究：長者茹素 降低新冠重症率

研究：長者茹素 降低新冠重症率

台北慈濟醫院迄今收治一千七百多位染疫COVID-19患者，近期以營養科營養師侯沂錚為首的研究團隊，以回顧性研究茹素對於長者罹患新冠肺炎重症的比例，證實在65歲以上且茹素的患者，能有效降低新冠肺炎重症機率，研究成果獲《Frontiers in Nutrition》刊登。

 

英國研究：茹素者降低73%新冠重症率

2021年台灣發生第一波COVID-19大爆發，該病的風險與嚴重程度多變，且取決於個人的生活習慣與共病。英國醫學雜誌曾針對6個歐美國家收集2,884醫護從業人員其不同飲食習慣，包括素食、魚素主義、葷食進行研究，研究發現，茹素者可降低73%發生新冠肺炎重症比例。

侯沂錚營養師

侯沂錚營養師表示，茹素飲食可以強化免疫系統、預防高血壓、發炎及氧化壓力還有降低心血管疾病、併發症的風險。

茹素重症比例低 65歲以上差異顯著

以此為基礎，針對收治病患，侯沂錚針對茹素有助於降低老年得新冠重症機率進行近一步的研究，評估茹素飲食與COVID-19症狀嚴重程度之間的關係，並蒐集65歲以上的患者前一年飲食模式作為評估資料來源，參考美國國家衛生研究院的分類標準，將病患分成三組。

若症狀為輕微上呼吸道感染、可能同時存在發燒、咳嗽、喉嚨痛會等被歸類為輕症患者；若具有嚴重的肺炎臨床症並符合呼吸速率每分鐘大於30次、血氧濃度小於94%、氧合指數小於300、浸潤大於50%等任一項，則歸類為中症患者；若是出現呼吸窘迫綜合症、呼吸衰竭至需要呼吸器輔助、敗血症或敗血性休克等則為重症患者。

最後根據邏輯性回歸統計出，茹素的患者中，重症人數都比葷食者明顯降低，尤其在65歲以上的患者差異顯著。

新冠肺炎重症

不同研究均顯示，茹素者新冠重症風險較葷食者低。

茹素飲食營養豐富 強化免疫系統

飲食對於腸道微生物的影響極為重要，對於傳染病的風險和嚴重程度有相當的關連性。侯沂錚營養師表示，茹素飲食可以強化免疫系統、預防高血壓、發炎及氧化壓力還有降低心血管疾病、併發症的風險。未來也會納入疫苗施打狀況、是否食用營養補充品等條件進行更詳細的探討。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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