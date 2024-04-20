細菌怕怕！食安問題接二連三　邦克列酸「天敵」現身

邦克列酸較容易污染自製的發酵食物，添加足夠的「檸檬、醋或乳酸菌」，可維持食物發酵過程不易受到細菌的增長及變異。

從小林製藥軟毛青黴酸、寶林茶室驗出邦克列酸，到王品集團諾羅病毒，近期食安問題爆不停。台灣預防醫學學會理事長陳宜民表示，邦克列酸可能污染的食物，多發生在自製的發酵食物，發酵品最怕就是細菌的增長，例如泡菜或醃漬產品為了讓食物能夠安全發酵，都會添加足夠的「檸檬、醋或乳酸菌」，維持食物發酵過程不易受到細菌的增長及變異。

紅麴製保健食品被認為有助降低血壓與膽固醇，近年紅透半邊天。不料日本小林製藥生產的紅麴健康食品，卻疑似造成多人死亡、百餘人住院，其中多人因腎功能異常而洗腎。令人驚訝的是，日本官方最新公布的「禍首」，竟然是一種陌生具抗生素特性的化合物──軟毛青黴酸(puberulic acid)，令全案更撲朔迷離。

無獨有偶，台灣蔬食餐廳「寶林茶室」爆發「邦克列酸」食物中毒案，累計至今共有34名個案，其中2人死亡、4人住加護病房、3人住一般病房、25人症狀輕微返家休養，目前4名住在加護病房的重症個案仍昏迷中、處於危急狀態，主要評估肝功能能否自行恢復，若無法就可能得換肝。

陳宜民表示，邦克列酸的產生並非「無中生有」，而是在中性環境、低鹽、溫暖潮濕且須有油脂的環境下產生，並不是容易發生的情境，民眾無須擔心特定食品而不敢食用。

邦克列酸可能污染的食物，多發生在自製的發酵食物，如栗米、椰子果肉等，也可能出現在穀、麥類磨漿後沒有馬上製作，或製成品沒有冷藏保存導致變質的澱粉類，如河粉、涼皮、糯米圓；其他像是乾木耳、乾雪耳等須長時間泡發食物，也容易導致毒素增加。