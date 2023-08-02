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健康
2023-08-02 15:30:39

終止懷孕｜香港可合法墮胎？最遲幾時落？意外懷孕點算好？一文睇清人工流產資訊

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終止懷孕｜香港可合法墮胎？最遲幾時落？意外懷孕點算好？一文睇清人工流產資訊

意外懷孕可能會帶來困擾及憂慮。

懷孕對於有計劃的夫婦來說是喜事，但如果婦女在沒有準備下意外懷孕，就可能會帶來困擾及憂慮。以下整理有關於本港人工流產的資訊，希望供大家參考。

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最理想的終止懷孕時間是第8至12周。

終止懷孕的時間

最理想的終止懷孕時間是第812周，7周前由於胎兒太小，不適合進行墮胎手術。而懷孕周數愈大，孕婦所承受的風險將會愈高。

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終止懷孕的方法可分為藥物及手術兩大類。

終止懷孕方法

終止懷孕的方法可分為兩大類，分別是藥物及手術，孕婦可根據醫生的意見選擇合適的方案。兩者的成效和安全程度相若。

藥物

醫生會用藥物刺激子宮收縮及排出胚胎組織，患者毋須進行麻醉，過程恍如行經，比較自然，適合懷孕612周內的孕婦。而懷孕12周後的婦女，因胎兒頭骨開始成形，只可用藥物進行人工流產。

優點：

  • 不用進行手術和麻醉

缺點：

  • 到診兩次及覆診次數較多
  • 如藥物未能引致完全流產，或需再進行手術終止懷孕
  • 可能出現受感染、嚴重出血等併發症
  • 藥物副作用包括腹痛、發熱、作悶、腹瀉、藥物過敏
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而懷孕12周後的婦女，只可用藥物進行人工流產。

手術

終止懷孕的手術包括吸宮術及子宮清刮術，吸宮術需進行局部或監測麻醉，而子宮清刮術則需進行全身麻醉，兩個手術均只適合懷孕612周內的孕婦。

優點：

  • 到診及覆診次數較少
  • 完全流產率稍高
  • 術後流血的時間較短

缺點：

  • 屬創傷性的外科手術
  • 手術風險包括子宮頸或子宮腔受損、受感染、出血、宮腔黏連影響日後生育
  • 監測麻醉副作用包括噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、全身疼痛
  • 監測麻醉後可能會出現併發症包括呼吸困難、中風、冠心病
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終止懷孕必須在政府指定的醫院或診所內進行。

香港可合法墮胎？

在本港進行合法終止懷孕，需要由兩位註冊醫生簽署兩份表格，其中一位醫生需為執行手術的醫生。

表格一：下載

表格三：下載

終止懷孕必須在政府指定的醫院或診所內進行，並由註冊醫生施行有關程序，無論自行或替人施行非法墮胎，都會被判監及罰款。孕婦可向私家醫生、家計會母嬰健康院尋求協助或轉介

 

家計會終止懷孕服務 遠程健康熱線：5173 6313

家計會網站：https://www.famplan.org.hk/zh

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