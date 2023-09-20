終止懷孕｜香港墮胎合法？最遲幾時落？意外懷孕點算？一文睇清人工流產資訊

懷孕對於有計劃的夫婦來說是喜事，但如果婦女在沒有準備下意外懷孕，就可能會帶來困擾及憂慮。以下整理有關於本港人工流產的資訊，希望供大家參考。

最理想的終止懷孕時間是第8至12周，7周前由於胎兒太小，不適合進行墮胎手術。而懷孕周數愈大，孕婦所承受的風險將會愈高。

終止懷孕的方法可分為藥物及手術兩大類。

終止懷孕方法

終止懷孕的方法可分為兩大類，分別是藥物及手術，孕婦可根據醫生的意見選擇合適的方案。兩者的成效和安全程度相若。

藥物

醫生會用藥物刺激子宮收縮及排出胚胎組織，患者毋須進行麻醉，過程恍如行經，比較自然，適合懷孕6至12周內的孕婦。而懷孕12周後的婦女，因胎兒頭骨開始成形，只可用藥物進行人工流產。

優點：

不用進行手術和麻醉

缺點：