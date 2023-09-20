終止懷孕｜香港墮胎合法？最遲幾時落？意外懷孕點算？一文睇清人工流產資訊

懷孕對於有計劃的夫婦來說是喜事，但如果婦女在沒有準備下意外懷孕，就可能會帶來困擾及憂慮。以下整理有關於本港人工流產的資訊，希望供大家參考。
終止懷孕的時間
最理想的終止懷孕時間是第8至12周，7周前由於胎兒太小，不適合進行墮胎手術。而懷孕周數愈大，孕婦所承受的風險將會愈高。
終止懷孕方法
終止懷孕的方法可分為兩大類，分別是藥物及手術，孕婦可根據醫生的意見選擇合適的方案。兩者的成效和安全程度相若。
藥物
醫生會用藥物刺激子宮收縮及排出胚胎組織，患者毋須進行麻醉，過程恍如行經，比較自然，適合懷孕6至12周內的孕婦。而懷孕12周後的婦女，因胎兒頭骨開始成形，只可用藥物進行人工流產。
優點：
- 不用進行手術和麻醉
缺點：
- 到診兩次及覆診次數較多
- 如藥物未能引致完全流產，或需再進行手術終止懷孕
- 可能出現受感染、嚴重出血等併發症
- 藥物副作用包括腹痛、發熱、作悶、腹瀉、藥物過敏
手術
終止懷孕的手術包括吸宮術及子宮清刮術，吸宮術需進行局部或監測麻醉，而子宮清刮術則需進行全身麻醉，兩個手術均只適合懷孕6至12周內的孕婦。
優點：
- 到診及覆診次數較少
- 完全流產率稍高
- 術後流血的時間較短
缺點：
- 屬創傷性的外科手術
- 手術風險包括子宮頸或子宮腔受損、受感染、出血、宮腔黏連影響日後生育
- 監測麻醉副作用包括噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、全身疼痛
- 監測麻醉後可能會出現併發症包括呼吸困難、中風、冠心病
香港可合法墮胎？
在本港進行合法終止懷孕，需要由兩位註冊醫生簽署兩份表格，其中一位醫生需為執行手術的醫生。
表格一：下載
表格三：下載
終止懷孕必須在政府指定的醫院或診所內進行，並由註冊醫生施行有關程序，無論自行或替人施行非法墮胎，都會被判監及罰款。孕婦可向私家醫生、家計會或母嬰健康院尋求協助或轉介。
家計會終止懷孕服務 遠程健康熱線：5173 6313