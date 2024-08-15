終結愛滋病有望 研究：每年2針預防藥物防病率達100%

一度被稱為世紀絕症的愛滋病(HIV)，在醫學專家的努力下，不但有有效的藥物治療，更可透過預防藥物PrEP減低染病風險，但預防藥物多為需每日服用的口服藥物，容易因為依從性差而失效。而最新的PrEP長效針劑則每年只需注射兩針，便可帶來100%的預防效果，相信有助實現終結愛滋病的目標。

該項針對長效針劑型PrEP的第三期臨床試驗，共有逾5,300名非洲成年女性及少女參與，她們加入測試時均未感染引起愛滋病的病毒。全部人被隨機分為兩組，包括接受針劑組及口服藥物組。結果發現，每日服用預防藥物的婦女仍有約2%染上愛滋病，但針劑組的二千多名女性則沒有一人染病，反映每年注射兩次的針劑預防藥物預防染病的療效達100%。有關研究已刊載在《New England Journal of Medicine》。

提高依從性

專家指出，長效針劑預防藥物可說是對抗愛滋病的革命性進展，因為過去在非洲進行的口服藥物試驗大多失敗而回，主因就是難以讓民眾維持每日服藥，反觀針劑可以持效半年，有助提高用藥依從性，帶來更大的預防效果。而針劑藥物的安全性與副作用與口服藥物大致相若。

另方面，有關針對亦已開展針對男性的臨床試驗，預計年底或明年初公布結果，日後或可能成為阻止愛滋病散播的重要一環。