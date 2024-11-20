組織碎化技術 下一步聚焦乳癌

組織碎化技術(Histotripsy)透過聚焦高強度超聲波，破壞液化目標腫瘤細胞，現時可用於治療肝癌。中大醫學院剛獲李嘉誠基金會捐贈Histotripsy 2.0系統，除了會應用於原發於或轉移至肝臟的腫瘤外，亦將展開臨床研究，把技術擴展至乳癌甚至其他癌症之上。
中大醫學院影像及介入放射學系系主任高士進教授指，組織碎化技術是利用短促、高振幅的超聲波脈衝，精準地對腫瘤發放能量，令腫瘤產生氣泡雲。微氣泡在不斷膨脹和收縮之下，使癌細胞氣化及死亡。「由於能量以脈衝形式發放，中間有時間可以冷卻，故對腫瘤周圍組織只產生微弱熱力，不會造成破壞。」
改良系統更精準具效率
至於Histotripsy 2.0所改進的地方，高士進表示最重要是可以持續升級，無論軟件或硬件上有新功能，都可以兼容得到，「其次，系統可以在治療期間回饋實時且全面的數據，令治療精準度可以進一步提升，並增加效率。」現時，組織碎化技術適用於治療小至中型肝臟病變組織，具有無創、毋須開刀、免打針、無輻射的優點，亦可與其他治療方案如化療、電療等聯合使用。對病人而言，為令腫瘤位置更穩定雖然要全身麻醉，不過治療後可以立即走動、進食等；日後萬一復發，組織碎化技術亦可重複使用。
45分鐘治療肝癌
偉倫外科學教授及中大醫院外科學系系主任吳兆文教授分享一個在威院接受治療的個案。一名患有慢性肝炎及肝硬化多年的中年男子，數年前確診肝癌並接受手術切除部分肝臟；到最近開始感到不適，食慾不振、體重下降、嗜睡，求醫檢查後發現肝臟左右兩邊各有一個新病變組織，於是採用組織碎化技術治療。治療連同準備過程需時約45分鐘便完成，患者現時臨床狀況良好，胃口有改善，並繼續覆診跟進。
將研究乳癌應用
除捐贈Histotripsy 2.0系統外，李嘉誠基金會同時捐助10名肝癌患者接受組織碎化技術治療，中大醫學院及威爾斯親王醫院慈善信託基金將支持另外20名病人。另一方面，中大醫學院將進行組織碎化技術應用於乳癌的研究。中大醫學院影像及介入放射學系朱昭穎教授指出，「局部定位治療」是乳癌未來的治療方向，「對於低惡性、單一腫瘤、無淋巴擴散的早期乳癌患者，組織碎化技術正好適合，無痛、不留疤、較少影響外觀的特性，可為患者提供多一個治療選擇。當重新設計好『機頭』，調節好聲波能量、深度，就可以展開研究。」