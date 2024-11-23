結婚1年不孕，竟是老公罹「1病」惹禍 微創手術助喜迎新生命 精索靜脈曲

根據統計，不孕症原因發生在男生、女生的機率各佔40%，而男女同時有狀況者則佔20%，因此通常需要雙方同時就醫檢查。

32歲黃先生跟太太結婚一年多，沒有特別避孕但卻遲遲沒有懷孕，因此與太太分別就醫。透過精液檢查發現黃先生的精子品質不佳，精子數量跟活動力都不足，進一步超聲波檢查發現他是因為精索靜脈曲張而影響睾丸產生精子的能力，於是以腹腔鏡微創手術將腫脹的精索靜脈結紮，改善生殖能力。半年後，黃太太順利懷孕，一年後夫妻喜迎新生命。

不孕症需男女雙方都檢查 精索靜脈曲張是男性常見原因

一般而言，夫妻在沒有採取避孕措施的情況下，超過一年未受孕，就是醫學上所謂的「不孕症」。根據統計，不孕症原因發生在男生、女生的機率各佔40%，而男女同時有狀況者則佔20%，因此通常需要雙方同時就醫檢查。

台北慈濟醫院泌尿科蔡芳生醫生指出，男生的精子品質自青春期後逐漸上升，28歲達到高峰，之後隨著年紀老化下降，但先天基因與後天環境都可能造成男性不孕，精索靜脈曲張就是最常見的原因之一。精索位於腹股溝中，一般男性約有一成五左右有精索靜脈曲張，與久站、久坐及搬重物等會增加腹壓的行為有關。大部分患者沒有明顯症狀，僅有嚴重時會出現腫脹或沉重感。其他造成不孕的原因則可能與發炎或輸精管阻塞等疾病有關。