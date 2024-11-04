結核病取代新冠肺炎 成全球頭號傳染病

世衛早前公布了結核病取代COVID-19成全球頭號傳染病，而且在有預防、檢測及治療結核病工具下，在2023年仍然錄得820萬人新確診為結核病患者，造成大量死亡和患病。冬季即將來臨，除了流感外還需多加留意結核病，呼吸系統科專科醫生譚子雋簡單講解結核病相關資訊。

Q ：甚麼是結核病(肺癆)？是種嚴重疾病嗎？

結核病(肺癆)是一種由結核分枝桿菌引起的傳染病，主要影響肺部，但也可以影響其他器官。這是一種嚴重的疾病，若不及時治療，可能導致死亡或其他併發症，如肺部損傷或全身播散性結核病。

Q ：為甚麼結核病會跟HIV連上關係？

結核病與HIV之間有著密切的關係。HIV感染者的免疫系統受到損害，使他們更容易感染結核病或潛伏性結核病再次活躍起來。根據研究，HIV陽性者發展為活動性結核病的風險比未感染者高30至50倍。此外，結核病也是HIV感染者最常見的機會性感染之一，並且是導致其死亡的主要原因之一。

Q ：結核病除了攻擊肺部外，還會攻擊身體甚麼器官？

幾乎所有器官都可以受累，但更常見的器官包括大腦、骨骼、胸膜和淋巴系統。

Q ：結核病在香港普遍嗎？為甚麼香港及中國個案較西方多？

根據報告，中國及香港地區的結核病病例數量通常高於西方國家，這可能與多種因素有關，包括人口密度高以及社會經濟狀況等。