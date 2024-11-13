結核病 成全球頭號傳染病

世衛早前公布了結核病(肺癆)取代COVID-19成全球頭號傳染病，而且在有預防、檢測及治療結核病工具下，在2023年仍然錄得820萬人新確診為結核病患者，造成大量死亡和患病個案。冬季即將來臨，除了流感外，還需多加留意結核病。 呼吸系統科專科醫生譚子雋表示，結核病是一種由結核分枝桿菌引起的傳染病，主要影響肺部，「這是一種嚴重的疾病，若不及時治療，可能導致其他併發症，如肺部損傷或全身播散性結核病，幾乎所有器官都可以受累，最常見是大腦、骨骼、胸膜和淋巴系統，嚴重時可致命。」

經空氣傳播 結核病主要通過空氣傳播，當患者咳嗽、打噴嚏或講話時，釋放出含有結核菌的微小飛沫，周圍的人吸入後可能會受感染。譚子雋續指，「結核病潛伏期通常為幾周到幾個月。在潛伏期感染者不會出現症狀，也不具傳染性。然而，一旦發展為活動性結核病，就會變得具傳染性。患者或出現持續咳嗽(持續超過3周)、咳痰或咯血、體重減輕、夜間盜汗、發燒和疲憊感等。」 HIV感染者較高危 「另一類的潛伏性結核病來自肺部的封閉感染，多年後可能會重新變為活躍狀態。」當中HIV感染者要特別留。譚子雋解釋，「HIV感染者的免疫系統受到損害，使他們更容易感染結核病或其潛伏性結核病再次活躍起來。根據研究，HIV陽性者發展為活動性結核病的風險比未感染者高30至50倍。此外，結核病也是HIV感染者最常見的機會性感染之一，並且是導致其死亡的主要原因之一。」其他結核病高危人士包括糖尿病患者、免疫系統受損者(如接受化療的人)、生活在擁擠或衛生條件差的環境中的人和塵肺病患者。 治療初期須隔離 當出現結核病症狀時，醫生通常會進行胸部X光檢查和痰檢查以確診。根據情況，患者可能需要進行更深入的檢查，例如支氣管鏡檢查。如果患者患有複雜性結核病，則可能需要住院開始治療以便於持續評估。治療則主要使用抗生素，譚子雋指，「治療周期一般為6至9個月。治療初期建議隔離以免傳染他人，通常在兩周的適當治療後會變得無感染性。」

保持良好衛生習慣 卡介苗已包括在香港兒童免疫接種計劃內，雖然保護力未必百分百可預防癆菌感染，但通常可減少重症風險。譚子雋認為，「成年人接種卡介苗並非常見做法，但有愈來愈多證據支持成人再植入卡介苗的安全性和有效性，特別是在增強針對結核病的免疫反應方面。需要進一步的研究來建立其在不同人群中的使用指南。」 譚子雋建議，香港市民應提高對結核病的認識及警覺性，加強預防措施，如定期健康檢查、保持良好衛生習慣，以及盡早求醫，以確保健康安全。