結構性心臟病｜免卻全身麻醉 心臟結構手術 更安全

免卻全身麻醉 心臟結構手術 更安全

一些結構性心臟病，一般都需要做手術治療。為了看清楚心臟結構，便會採用經食道超聲波作術前檢查、術中監察及術後評估。惟此方法必須全身麻醉，並非所有患者都適合。最新引入香港有4D心內超聲波(ICE)，毋須全身麻醉之外，影像亦更清晰，有助提升手術精準度。 香港港安醫院—司徒拔道資深護師朱國豪表示，結構性心臟病指心臟的瓣膜、壁、腔室或肌肉，結構或者功能存在異常而引致的心臟病，「瓣膜類常見二尖瓣或三尖瓣倒流；部分患者先天出現結構問題，如卵圓孔未閉症、心房間隔缺損等。」

術前檢查術後評估 現時常用的治療方案中，常要用到經食道超聲波心臟檢查，用作評估心臟功能及結構、協助確診術前的診斷、手術時監察心臟功能，並評估外科手術的成效。這些都是體外超聲波未能做到的。朱國豪續指，「不過，經食道超聲波需要全身麻醉，對長者的風險較高，而有吞嚥困難、曾做咽喉或食道手術、食道狹窄和食道出現靜脈曲張者亦不適合使用。」