經常便秘求醫！源頭竟然與個性有關？

邱建銘主任表示，腸道向來有人體第二大腦的稱呼，許多消化系統問題都是由情緒壓力衍生；經常性腹瀉或便秘，是腸道發出警訊，提醒病人該放鬆情緒。

旅居澳洲30多年的45歲江小姐，長期靠吃瀉藥解便，藥量愈吃愈多，後來還伴隨腸痙攣，他先生描述太太個性是：「事情若沒照著計劃走，就會焦慮。」最後嚴重到經常腹痛暈倒送急診，在澳洲求醫無數甚至面臨裝人工肛門的窘境，群醫束手無策讓江小姐對人生絕望。江小姐也因怕解不出便，不敢吃東西，直到朋友傳來臺中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘治愈便秘20年病人的新聞報道，抱著最後希望跨海返臺求醫。

情緒影響腸道 手術治療緩解便秘

從大腸攝影檢查發現，江小姐腸子繃得非常緊。這類典型情緒影響腸道的病例，臨床不算少，邱建銘主任驚訝：「沒看過把自己腸子逼得這麼緊的。」經耐心問診，得知病人易焦慮的個性及澳洲生活與求診的坎坷，才確認需要手術解決。

他保留江小姐一小段升結腸，以腹腔鏡切除大部分大腸，再吻合升結腸與乙狀結腸，減少術後嚴重腹瀉或夜間滲便，也減緩嚴重便秘。