經常失眠、睡不好 血糖會飆高？

睡不好不只是失眠，包含中間會醒來超過2次以上，容易作夢、早上起床仍覺得沒睡飽……這些都代表著睡眠品質較差。

大家知道飲食、運動、藥物等等都會影響到血糖的波動，但其實睡眠也會影響血糖。今天就讓長春藤預防醫學健康管理的陳炯瑜醫師，來跟大家分享睡眠與血糖的關係，以及如何養出好眠體質。

活化交感神經

當睡不好的時候，容易導致交感神經變活化，腎上腺素分泌較多，影響到人體對於糖分的吸收與調節，出現「胰島素阻抗」的情況，長期累積下來就容易導致血糖升高，甚至演變為糖尿病。此外，睡不好也會導致壓力荷爾蒙增加、瘦體素分泌失調，讓人食慾增加，導致肥胖和高血糖問題。

陳炯瑜醫師說明，許多糖友們因為夜間容易頻尿，或是因為疾病而較容易焦慮不安，進而也會出現失眠問題，一旦失眠又導致血糖升高，變成一個惡性循環。