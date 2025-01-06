經常疲倦、心跳加速 竟是睡眠窒息合併心房顫動作祟？

今年45歲的王先生事業有成，平時工作繁忙，經常需要加班應酬。近半年來他莫名出現心跳加快的症狀，同時伴隨打鼻鼾、夜尿及多夢等情況。體力更是大不如前，白天總是打瞌睡、容易疲倦。經就醫檢查後確診為心房顫動合併阻塞性睡眠窒息症。所幸在醫生建議下，透過減重並搭配正壓呼吸機治療，他終於能夠一覺到天明，擺脫精神不濟的夢魘。

長期睡眠窒息 中風機率多 3 倍！ 臺北榮民總醫院內科部心臟內科主治醫生鄭浩民表示，人在清醒時以交感神經活化為主，入睡後交感神經活性會降低，轉為副交感神經活性為主。然而，睡眠窒息症患者因睡眠時缺氧，容易引發交感神經興奮，導致血壓居高不下、凝血功能異常，並引起全身慢性發炎反應，增加心臟負擔，最終可能引發心律不整、代謝症候群、冠狀動脈疾病及腦中風等心血管疾病。 根據中華民國心臟學會、台灣睡眠醫學學會及台灣胸腔暨重症加護醫學會共同臨床指引，阻塞性睡眠窒息症是心血管疾病的重要風險因素，不僅使心房顫動風險增加2.5倍、罹患高血壓和心衰竭機率提高五成，發生缺血性腦中風的機率更增加三倍。

正壓呼吸機＋健康生活 遠離沉默殺手！ 別以為睡眠窒息症只是影響睡眠品質而已。鄭浩民醫生提到，這種疾病的嚴重性經常被低估，患者往往無法察覺自身症狀。臨床上常見患者因高血壓或心律不整就醫時，經進一步檢查才發現患有睡眠窒息症。門診觀察更顯示，即使收縮壓控制得宜，患有阻塞性睡眠窒息症的病人，其舒張壓仍普遍偏高，這可能是因為交感神經活化所致。 鄭浩民醫生指出，佩戴正壓呼吸機是目前治療睡眠窒息症的黃金準則，能使呼吸道在睡眠期間保持通暢，提升睡眠品質。同時，養成健康的生活習慣——包括戒煙、戒酒、減重、攝取健康飲食，以及維持規律運動——有助於同步改善心血管疾病和睡眠窒息症。

居家睡眠檢測 有助好眠的小幫手！ 美國心臟學會在2022年明確指出，睡眠時間對心血管健康有重要影響。鄭浩民醫生強調，雖然年末是健檢旺季，但一般健檢項目中較少包含睡眠檢測。他建議，若出現以下症狀：白天經常嗜睡疲憊、夜間頻尿多夢、睡眠時間再長仍感疲憊，或經常被床伴抱怨鼻鼾聲大，就應提高警覺，及早檢查。對於擔心在醫院無法好眠的人，現在也提供居家睡眠檢測服務，能協助醫生找出睡眠障礙的原因，進行對症治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】