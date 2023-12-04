經常眼乾皮膚乾 或患乾燥症

皮膚乾燥未必是不夠水分，亦可能是患上與免疫系統失調有關的乾燥綜合症(乾燥症)。風濕科專科醫生余嘉龍指，當體內的免疫系統失調時，就可能會攻打自己的器官，導致乾燥的情況。如果病情嚴重，免疫系統更有可能攻擊肺部、神經系統，甚至淋巴系統。

乾燥症顧名思義是指身體變得很乾燥，而背後的原因是免疫系統失調。免疫系統本身用作保護身體免受細菌入侵，惟當免疫系統失去正常功能，就會攻擊自身器官，包括淚腺及口水腺，導致分泌減少而乾燥。乾燥症並不常見，約百分之一的人口患有原發性乾燥綜合症，繼發性的患者較多，主要是因類風濕、紅斑狼瘡等疾病而誘發。乾燥症患者以30至40歲的女性居多，男女比例約為9:1，因受女性荷爾蒙影響，女性患上此病的風險較高。

發展緩慢

余嘉龍表示，乾燥症的發展緩慢，病發難以察覺，主要症狀包括眼睛乾澀、易累、需經常滴眼藥水、戴隱形眼鏡時感不適、發炎及紅腫等；而嘴巴亦會感乾燥，進食時要經常飲水，及出現吞嚥困難等，口腔健康亦受影響，患者蛀牙的風險會較高。

病情嚴重時，免疫系統不單會攻擊淚腺及口水腺，更可能會攻擊身體其他器官。「如攻擊肺部，或會導致肺炎及氣喘；如攻擊神經系統，可能導致無力及麻痺；如攻擊淋巴系統，則可能會增加患上淋巴癌的風險，乾燥症患者的風險比正常人高4至5倍，因此應多注意淋巴腺，一旦發現淋巴腺腫脹，就要盡快求醫及抽取組織作活檢。