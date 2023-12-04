經常眼乾皮膚乾 或患乾燥症

皮膚乾燥未必是不夠水分，亦可能是患上與免疫系統失調有關的乾燥綜合症(乾燥症)。風濕科專科醫生余嘉龍指，當體內的免疫系統失調時，就可能會攻打自己的器官，導致乾燥的情況。如果病情嚴重，免疫系統更有可能攻擊肺部、神經系統，甚至淋巴系統。
乾燥症顧名思義是指身體變得很乾燥，而背後的原因是免疫系統失調。免疫系統本身用作保護身體免受細菌入侵，惟當免疫系統失去正常功能，就會攻擊自身器官，包括淚腺及口水腺，導致分泌減少而乾燥。乾燥症並不常見，約百分之一的人口患有原發性乾燥綜合症，繼發性的患者較多，主要是因類風濕、紅斑狼瘡等疾病而誘發。乾燥症患者以30至40歲的女性居多，男女比例約為9:1，因受女性荷爾蒙影響，女性患上此病的風險較高。
發展緩慢
余嘉龍表示，乾燥症的發展緩慢，病發難以察覺，主要症狀包括眼睛乾澀、易累、需經常滴眼藥水、戴隱形眼鏡時感不適、發炎及紅腫等；而嘴巴亦會感乾燥，進食時要經常飲水，及出現吞嚥困難等，口腔健康亦受影響，患者蛀牙的風險會較高。
病情嚴重時，免疫系統不單會攻擊淚腺及口水腺，更可能會攻擊身體其他器官。「如攻擊肺部，或會導致肺炎及氣喘；如攻擊神經系統，可能導致無力及麻痺；如攻擊淋巴系統，則可能會增加患上淋巴癌的風險，乾燥症患者的風險比正常人高4至5倍，因此應多注意淋巴腺，一旦發現淋巴腺腫脹，就要盡快求醫及抽取組織作活檢。
治療視乎嚴重程度
由於患病初期只會感到少少乾，未必察覺到，至病情開始嚴重時始求醫。醫生會評估其乾燥會否由其他原因導致，例如服食藥物，或飲用含咖啡因飲品，都可能增加小便量，導致身體乾燥。排除其他原因後，就會安排驗血及檢查身體其他器官有否受乾燥症影響。
治療會視乎患者症狀的嚴重程度，乾燥綜合症主要影響嘴及眼睛，如眼睛乾燥，醫生一般會處方眼藥水增加眼的水分。患者亦可在日間使用較稀及無人工防腐劑的眼藥水；睡前則可用保濕及較濃稠的眼藥水，以減低淚水蒸發。患者平時亦可調節空氣中的濕度，戴眼鏡或太陽眼鏡，防止風吹及陽光刺激雙眼。如果嘴巴乾燥，就要多飲水，及盡量保持口腔健康，口乾時可考慮食酸味食物或香口膠。惟病情嚴重時，就需用藥物治療，刺激淚水及口水分泌；另免疫系統如開始攻擊內臟，就要考慮使用類固醇或免疫系統調節藥，甚至生物製劑。
後天因素激發
免疫系統病一般與某些先天因素有關，但亦要有後天因素激發才會發病。後天因素包括睡眠不足、缺乏運動、壓力大或飲食不協調等，都會令免疫系統病活躍。余嘉龍提醒患者平日要多運動多休息，飲食協調，好好控制心情，病情就會自然受控。