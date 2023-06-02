經常頭暈要注意！小心鏡像動脈瘤 計時炸彈隨時奪命

61歲的陳女士因長達兩年的頭暈不適前往就醫，經核磁共振檢查發現其中大腦動脈出現鏡像動脈瘤，後來透過血管攝影檢查，確認為中大腦鏡像動脈瘤，經醫師建議，執行兩次「開顱夾閉手術」夾閉動脈瘤，術後陳女士暈眩狀況恢復良好，觀察後順利出院。 鏡像動脈瘤恐隨時破裂 女性罹患率高於男性 台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達說明，鏡像動脈瘤意指對稱性分布於顱內中線兩側對應血管的動脈瘤，腦動脈瘤成因是由於腦內動脈管壁變薄且經血流衝擊而膨大形成圓球，結構十分脆弱，隨時可能破裂。 根據神經外科雜誌《Journal of neurosurgery》研究指出，女性相較於男性更容易患有鏡像動脈瘤，且集中於40歲至70歲年齡層。另有研究顯示高血壓、吸煙、飲酒、吸食毒品都是造成動脈瘤破裂出血的高危因素。

死亡率高 治療後仍可能神經缺損 徐賢達指出，腦動脈瘤破裂的死亡率非常高，約三分之一的患者出血後到院前已死亡，另外三分之一的患者在治療後仍不治死亡，剩餘三分之一的患者中有一半經治療後可能會造成神經缺損。因此術後第四天到第十天是重要的過渡期，首先是出血的血水可能造成血管痙攣，產生中風的風險；其次是出血後腦循環的脊隨液阻塞，容易出現水腦症；最後是出血會造成神經不正常放電，誘發癲癇發作，以上三點都是病患需要面對的嚴峻關卡。