經常「啪手指」關節會變粗？可能得關節炎？醫生來解答！

復健科王思恒醫生為大家分享科學上如何解釋關節爆響的機制，以及是否對健康有影響，並指出已有多項研究發現，爆關節和關節炎之間實際上並沒有顯著關聯。

許多人都有「啪手指」的習慣，聽到「啵」的聲音就感到十分爽快，時不時就要來一下，但相信也有不少人會收到長輩的警告，說啪手指會讓關節變粗，甚至引發關節炎！那啪手指和關節炎的發生究竟是否有關？對此，復健科王思恒醫生為大家分享科學上如何解釋關節爆響的機制，以及是否對健康有影響，並指出已有多項研究發現，爆關節和關節炎之間實際上並沒有顯著關聯。

為甚麼啪手指的時候，關節會發出聲音呢？王思恒醫生說明，關節的聲音主要來自關節內的液體「滑液」，它在保護關節的同時，也潤滑關節運動。如果人們拉扯關節，或對關節施力，滑液的壓力就會降低、形成小氣泡，專業術語將其稱之為「氣穴現象」。這些氣泡在形成或瞬間破裂時，會釋放能量，並產生聲響。王思恒醫生也指出，有趣的是，有些科學家還會爭論這些聲音到底是氣泡形成時產生，還是破裂時造成的，但能夠確定的是：這並不是骨頭碰撞的聲音！

啪手指無重大健康危害 但有不適狀況還是要注意！

很多人對「啪手指」欲罷不能，又擔心經常啪手指關節，會引起骨關節炎的發生。這是一種導致指節腫大，而且會出現僵硬、疼痛等症狀的關節退化性疾病。王思恒醫生表示，這樣的擔心似乎有點過度，根據過去研究顯示，並未發現爆關節與關節炎存在顯著關聯。就有一項研究比較了每天習慣爆關節的人與從不爆關節的人，結果表明兩組人在關節炎的發生率上幾乎沒有差異。

另外，王思恒醫生也分享了一項長期個案觀察，有一位醫生堅持每天用左手爆關節，右手則不爆，並持續了50年。實證結果發現，這位醫生兩手的關節健康狀況幾乎相同。因此，王思恒醫生表示，就目前的科學證據來看，啪手指對人們的健康並不會帶來重大危害。不過王醫生也強調，如果發現關節出現疼痛、不適，或關節有異常的變形，就應該立即尋求專業醫療人員的協助。

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