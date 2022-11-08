經期經常胸痛？小心罕見「月經型氣胸」

治療早期氣胸通常採取暫時性胸管放置，讓肺部空氣排出；但對於月經來潮反覆氣胸發作或程度較嚴重的患者，建議在月經期間手術，利於辨識是否有子宮內膜異位組織的存在。

一名15歲的年輕女孩小佳，某天感覺胸部悶痛，起初以為是月經來潮導致乳房疼痛，後來發現胸悶得厲害、喘不過氣，緊急就醫經胸部X光檢查後，研判胸痛是氣胸導致，給予立即性胸管置入及負壓抽吸治療排出氣體，才緩解呼吸不適。

罕見「月經性氣胸」 好發年輕女性

嘉榮胸腔外科醫師楊崇安表示，月經性氣胸(CPTX)是自發性氣胸的一種，臨床上相當罕見，發生率僅佔全球女性自發性氣胸的0.9%，約佔50歲以下女性氣胸患者的5.6%，好發於15至54歲。以個上述患者的年輕女性尤為常見，經常出現於女性月經周期第一天前後72小時內，且可能伴隨月經來潮反覆發生。