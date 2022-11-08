經期經常胸痛？小心罕見「月經型氣胸」

一名15歲的年輕女孩小佳，某天感覺胸部悶痛，起初以為是月經來潮導致乳房疼痛，後來發現胸悶得厲害、喘不過氣，緊急就醫經胸部X光檢查後，研判胸痛是氣胸導致，給予立即性胸管置入及負壓抽吸治療排出氣體，才緩解呼吸不適。
罕見「月經性氣胸」 好發年輕女性
嘉榮胸腔外科醫師楊崇安表示，月經性氣胸(CPTX)是自發性氣胸的一種，臨床上相當罕見，發生率僅佔全球女性自發性氣胸的0.9%，約佔50歲以下女性氣胸患者的5.6%，好發於15至54歲。以個上述患者的年輕女性尤為常見，經常出現於女性月經周期第一天前後72小時內，且可能伴隨月經來潮反覆發生。
病因機轉不明確 推測三種原因導致
楊崇安說明，病因機轉雖不明確，但研究上歸類有三種原因導致，第一種是異位性子宮內膜組織剝落，從骨盆逆行進入肺部，造成空氣滲漏導致氣胸；第二種為經期間子宮頸黏液栓子(mucous plug)缺乏，空氣經陰道逆行至腹膜，腹膜內空氣藉由先天性橫膈膜破損，進入肋膜腔導致氣胸；最後一種為排卵時前列腺素濃度素上升，導致肺部血管收縮產生缺血性損傷，使肺泡破裂造成氣胸。
早期氣胸採胸管放置 嚴重者可手術治療
楊崇安提到，治療早期氣胸通常採取暫時性胸管放置，讓肺部空氣排出；但對於月經來潮反覆氣胸發作或程度較嚴重的患者，建議在月經期間手術，利於辨識是否有子宮內膜異位組織的存在，依個案狀況採取胸腔鏡手術、肋膜沾黏手術或橫膈膜修補手術，術後合併使用荷爾蒙抑制劑治療。
此外，專科護理師也會給予病患衛教，指導正確呼吸方法、加強訓練腹肌核心力量以利咳出痰液。
有復發機率 胸部痛、無法呼吸盡速就醫
楊崇安提醒，月經性氣胸即便在手術治療後，仍有一定的復發機率，因此女性朋友經期時，出現胸部悶痛、無法呼吸的症狀，仍須提高警覺，盡速尋求胸腔外科醫師協助診治。
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