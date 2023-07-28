經痛到肛門都痛 中醫傳授子宮內膜異位症解方

正常子宮內膜隨生理周期生長、脫落，如果跑到不對的地方增生，就稱為「子宮內膜異位症」，此疾病好發於25歲至45歲。如果長在卵巢會形成「朱古力瘤」，長在子宮肌層則形成「子宮肌腺症」，少數異位到腹腔外，就會造成其他疼痛或出血。最常見症狀就是經痛，其次骨盆腔疼痛、肛門疼痛、性交疼痛等，有些女性會有經血量過多，導致貧血，也有人因卵巢功能不佳，而有不孕現象。

經痛到連肛門也痛 竟是子宮內膜異位惹禍 32歲王小姐，初診主訴近一年經痛加重，服用止痛藥緩解疼痛不顯著，近幾個月還伴隨肛門疼痛，一會兒抽痛，一會兒刺痛，甚至月經結束仍持續肛門悶痛，一個月當中有一半的時間都在痛，婦產科檢查為「子宮內膜異位症」且CA125也過高。中醫師周宗翰透過針灸及中藥治療一個月加上行經前埋線治療，經痛及肛門不適感緩解許多，不需再服用止痛藥。