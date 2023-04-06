經痛｜月經不規律、嚴重M痛 兩種婦科病徵兆

月經不規律、嚴重M痛 兩種婦科病徵兆

不少女性從青春期到成年，也要承受月經不規律或來經時嚴重疼痛等問題，情況甚至有日益嚴重之勢；其實正常來經不會帶來無窮痛苦，更大的可能是患上多囊卵巢症或子宮內膜異位。兩者也是常見的婦科病，除了可能出現多個症狀，更可引致不育或其他問題。 婦產科專科醫生黃可欣表示，每十名女性就有一名患有多囊卵巢症；正常女性會每月排卵並來經，但患者的排卵及功能失調，令卵子無法成熟及排出，於是在卵巢形成小泡，導致月經失調、閉經。患者會有男性荷爾蒙增加，導致面部油脂分泌增加、生暗瘡或脫髮等症狀，患者也有可能出現胰島素阻抗，增加糖尿病風險，以及肥胖等問題。「如果本身超重，亦會加劇多囊卵巢症的病情。」

減重紓緩病情 要治療多囊卵巢症的月經不規律，可服用催經藥；如沒有超重或高血壓等問題，可考慮服用避孕藥來調理荷爾蒙。黃可欣續指，「超重患者若減重5%至10%，已有機會改善排卵功能，未必需要服藥。」有意生育的話，則可在身體條件許可下服食排卵藥或注射促排卵針。 至於子宮內膜異位，則會導致俗稱的「朱古力瘤」。正常的子宮內膜每月會增厚，為卵子受精作準備；如果沒有受精，增厚的子宮內膜便會排出體外。子宮內膜異位的成因未明，有說是因為患者部分子宮內膜倒流進入腹腔而形成。症狀包括劇烈經痛，甚至在月經沒來的日子或進行性行為時，也會盆腔疼痛。黃可欣指出，子宮內膜異位不一定有明顯症狀，亦未必能單憑症狀斷症，「有些患者雖然症狀不明顯，卻已有龐大的朱古力瘤。建議女性每年做婦科檢查，及早發現問題。」