經痛｜每個月痛不欲生 5招同經痛講拜拜

經痛是年輕女性常見的問題，但若吃止痛藥沒用，又怕動手術影響懷孕怎麼辦呢？擔任奧運選手專責物理治療師的張正琪表示，嚴重經痛的問題大多為子宮肌瘤壓迫到子宮腔，或子宮內膜異位造成朱古力瘤，若嚴重到會痙攣甚至暈倒，建議請醫師評估是否需開刀治療；若情況尚未嚴重到非手術不可，則可靠下列5種方式來緩解。

分原發性和繼發性 經痛輕微者會感覺腹悶、隱隱作痛，嚴重則會全身無力，甚至痛到無法站立。許多女性大多是自行服藥，但若服藥後效果有限，建議找婦產科醫師進一步檢查和治療。經痛一般可以分為「原發性經痛」與「繼發性經痛」兩大類，前者可吃朱古力或紅豆湯等飲食法緩解，後者則是有骨盆腔疾病，需透過醫師檢查確認病因，給予適當的藥物和治療，經痛問題才能徹底解決。

第 1 招 熱敷促進血液循環 使用暖暖包熱敷或是泡腳，有助於促進下肢與骨盆腔血液循環，讓冰冷手腳與腹部暖活起來。

第 2 招 朱古力飲食法 根據研究顯示，黑朱古力(可可含量>70%)富含鎂，適量攝取可達到肌肉放鬆的效果，另外黑朱古力也富含可可多酚與糖分，可促進腦內啡與血清素的分泌，讓心情愉快。推薦食用72%巧可力，可避免引發肥胖問題。一般女性可在經期後補充四物湯，但若是子宮肌瘤患者，吃太補恐會加速肌瘤生長，因此此類患者建議先諮詢中醫師再進補。

第 3 招 非經期適度運動 推薦在「非經期」的時候進行輕度運動，例如伸展、有氧運動、瑜伽、皮拉提斯等，有助於緩解經痛狀況。張正琪補充，運動後若出血量略為增多(非大量血崩)，不一定是壞事，有可能是運動讓子宮肌肉彈性變佳，收縮更有力，排出了之前未排乾淨的經血，反而是好事。

第 4 招 避免久坐 生理期時又累又痛懶得動，為了維持血液循環，有空時可稍微抬腳，活動髖關節，促進骨盆腔肌肉活動與血液循環，讓子宮肌肉保有彈性活力，排出經血不淤積。