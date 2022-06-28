維他命｜食營養補充劑 = 浪費金錢？

不少人都會服食各類營養補充劑，如維他命、魚油丸及鈣片等，藉以令自己更健康。但美國預防服務工作小組的最新分析認為，若本身健康正常而又非孕婦，服用營養補充劑根本不會帶來益處，既不會延長壽命，亦無助減低患病風險，甚至有證據顯示使用β-胡蘿蔔素補充劑，反而會增加死亡及患癌風險。
未能帶來任何好處
根據該組就營養補充劑的使用於《JAMA》發表最新指引，經過分析84項涵蓋逾70萬人的研究後，維持原有建議，即對於一般健康人士及非孕婦，沒有證據顯示服用維他命E、D、A、B3、B6、C，以至鈣、硒及β-胡蘿蔔素等補充劑，可以對健康帶來任何好處，其中β-胡蘿蔔素更帶來反效果。
實踐健康生活
美國西北大學內科主管Dr. Jeffrey Linder強調，任何人若想預防患上慢性疾病，應集中在實證為本的生活調查入手，例如有足夠蔬果的均衡飲食，以及恆常運動，並指與其將金錢、時間和注意力集中在選購營養補充劑，倒不如實踐低風險、高效益的活動，如健康飲食、運動、維持健康體重和避免吸煙等。
孕婦、長者、病患才需要補充劑
指引提出，只有小部分人需要額外補充營養，例如孕婦每日宜補充400至800微克葉酸，預防胎兒出現神經管缺陷，年老、病患或其他因素導致無法接觸健康食物的人士，亦可能需要適當補充某些營養。