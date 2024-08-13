維他命D可以幫助減肥？研究：可促進血清素的生成降低食慾

維他命D好處多多，不但能夠增強免疫系統、維持正常的血壓水平，還可以促進鈣和磷的吸收，維持骨骼和牙齒的健康。不僅如此，日前，有關於維他命D能夠幫助減重的說法在網上廣為流傳，而這樣的說法究竟有多大的科學依據？

維他命 D 可促進血清素生成 減少食慾幫助減重 對此，藥劑師高浚庭引用相關研究佐證，根據「美國臨床營養學雜誌」發表的一篇研究論文，確實有證據顯示，血清中維他命D充足的過胖女性，相較於維他命D不足的女性，一年下來能減去更多的體重。該項研究發現，每天攝取2,000IU的維他命D，搭配一周五次、每次持續45分鐘以上的中度到高強度運動，這些女性在一年內平均能減去其原本體重的9.9%。此數據顯示了維他命D在減重過程中可能扮演著重要角色。 至於維他命D是如何促進減重的？藥劑師高浚庭說明，該研究指出，維他命D有助於促進體內血清素的生成。血清素是一種神經傳遞物質，其濃度變化會影響大腦下視丘的飽食中樞，進而發出飽食訊息，讓人產生飽足感，進而減少食慾並抑制進食。這樣的生理機制顯示，維他命D不僅僅是營養補充劑，更是減重的助力。

運動與飲控甩肉效果更加成 勝過單獨補充維他命 D 不過，藥劑師高浚庭也提出一個許多人忽略的關鍵點。他指出，每周進行五次45分鐘以上的中度到高強度的運動，本身就是一個強效的減重方法。無論是否補充維他命D，只要有適時地控制飲食，這樣的運動量足以讓人減重。因此，你不禁也會質疑：如果能夠堅持這樣的運動，為何還需要補充維他命D？事實上，運動與維他命D的補充是相輔相成的。運動可以促進體內新陳代謝，維他命D則有助於維持體內的營養平衡，提升身體健康水平，更有效地促進瘦身。 雖然補充維他命D有助於提升減重效果，但根據個人情況仍有不同的效果。藥劑師高浚庭提醒，若按照上述建議補充維他命D，並規律地進行中強度運動，卻仍然無法達到預期的減重效果，建議應諮詢醫生，根據每個人的具體情況提供更適合的瘦身方式。 根據研究結果證實，維他命D在減重過程中的作用確實具有一定的效果。然而，僅依靠補充維他命D來瘦身並非萬能。藥劑師高浚庭強烈建議，運動才是減重路上的最佳良藥，搭配良好的飲食控制與補充維他命D，才是達到健康甩肉的有效方法。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】