維他命D能治纖維肌痛！研究證實：可抗抑鬱、焦慮、改善生活質素

「纖維肌痛症」為一種廣泛性肌肉疼痛和深層組織疼痛疾病，通常持續超過三個月，且往往伴隨疲憊感，並出現睡眠障礙、記憶力下降和情緒問題等症狀。

長期慢性疼痛不僅會傷害患者的身體，還會對心理健康造成負面影響，例如抑鬱、焦慮和失眠，且這種持續存在的疼痛，會連帶影響生活品質，甚至對個人和社會經濟造成可觀的損失。

對此，安南醫院研究副院長蘇冠賓領導的身心介面研究中心(MBI-Lab)，最新發表研究成果證實，「補充維他命D」可以有效改善慢性疼痛患者的生活品質及心理健康，此論文亦刊載於國際知名期刊《臨床醫學》(Journal of Clinical Medicine)。

纖維肌痛症 藥物治療副作用大於療效

蘇冠賓副院長分享，論文第一作者楊家純醫師，她提到慢性疼痛是許多科室門診的常見主訴，其中診療最困難的莫過於「纖維肌痛症」(fibromyalgia)，為一種廣泛性肌肉疼痛和深層組織疼痛疾病，通常持續超過三個月，且往往伴隨疲憊感，並出現睡眠障礙、記憶力下降和情緒問題等症狀。

此外，纖維肌痛症患者長期為疼痛所苦，時常因病請假，進而造成工作及社交的障礙。因此，當醫生查詢患者的藥物歷史時，通常可見滿滿的疼痛控制藥物、反覆的檢測，甚至接受許多介入性治療，但卻換來副作用大於療效，且疼痛難耐、身心俱疲、苦不堪言等感受依舊。