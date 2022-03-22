維他命D｜3種途徑吸收助抗疫

維他命D經常和鈣質一同提及，因為它有助鈣質吸收，以維持骨骼健康。事實上，維他命D在身體中還有其他不同用途，例如有助加強免疫細胞功能，以預防感染及對抗發炎等。
有助免疫力
多年來研究顯示，維他命D水平低會增加受感染、患上免疫系統紊亂及其他疾病的風險。亦有研究指出，呼吸系統感染，如哮喘、由病毒菌引致的慢性阻塞性肺病，亦與低維他命D水平相關。而針對新冠肺炎，以色列研究指缺乏維他命D的新冠患者，出現症風險比充足維他命D患者高14倍；英國研究也發現，習慣使用維他命D補充劑的人，感染新冠肺炎的風險比沒有使用補充劑人士低34%。
與鈣質關係密切
維他命D與鈣的關係也密不可分，維他命D有助小腸吸收鈣質，並維持骨骼中的骨質正常，另外會維持血液中鈣質及磷質於適當的濃度，並預防低血鈣引致肌肉抽搐。如果維他命D不足，骨骼可能變得脆弱、畸形，兒童或因此患上佝僂病，成人則可能患骨軟化症。
攝取途徑
攝取鈣質，最主要的方法是以下三種。
- 曬太陽：讓皮膚接觸太陽，身體吸收UVB就會合成出維他命D，可謂最方便的方式。有研究建議每日由早上10時至下午3時之間，讓面部、背部、手臂或腿曬5至30分鐘太陽，就可合成足夠的維他命D。但要留意如天氣差、隔住玻璃、使用防曬護膚品，都會影響UVB的吸收。
- 食物：事實上，含有維他命D的食物並不多，主要是魚類和菇類及動物肝臟。惟後者要小心膽固醇風險。如果平時不多吃這類食物，則可考慮額外添加了維他命D的牛奶、穀物早餐等。
- 補充劑：如無法從以上方法攝取足夠的維他命D，就可能要依靠補充劑。雖然使用過量而出現副作用的風險不高，但使用前最好先諮詢醫生，檢查自己有否缺乏維他命D的情況，再作相應的調整或補充。