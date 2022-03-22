維他命D｜3種途徑吸收助抗疫

維他命D經常和鈣質一同提及，因為它有助鈣質吸收，以維持骨骼健康。事實上，維他命D在身體中還有其他不同用途，例如有助加強免疫細胞功能，以預防感染及對抗發炎等。

有助免疫力

多年來研究顯示，維他命D水平低會增加受感染、患上免疫系統紊亂及其他疾病的風險。亦有研究指出，呼吸系統感染，如哮喘、由病毒菌引致的慢性阻塞性肺病，亦與低維他命D水平相關。而針對新冠肺炎，以色列研究指缺乏維他命D的新冠患者，出現症風險比充足維他命D患者高14倍；英國研究也發現，習慣使用維他命D補充劑的人，感染新冠肺炎的風險比沒有使用補充劑人士低34%。