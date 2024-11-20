維達包大人Dr.P X am730銀髮族積極樂齡健康講座 助應對尿滲及失禁問題 長者生活重拾自信

不少銀髮族可能正受尿滲/失禁問題困擾，但因怕尷尬沒有求醫，為助長者及照顧者可輕鬆應對尿滲/失禁問題，維達包大人Dr.P早前與am730合辦了「銀髮族積極樂齡健康講座」，請來香港註冊士朱嘉慧姑娘、伸展治療師麟教練及資深護士吳景雯姑娘，分享泌尿系統的常見毛病、示範簡易健康操、分享照顧者照護貼士以及介紹如何選擇合適尿滲/失禁輔助用品。 除了長者因為尿囊彈性變差、貯存量低及括約肌與骨盆肌鬆弛而容易尿滲外，女性出現尿滲/失禁的機率是男性的一倍，特別曾經懷孕及有多次生育經驗的女士，更易有尿滲問題。肥胖、便秘及認知障礙症患者亦容易有尿滲/失禁問題。朱姑娘指，一般膀胱可裝約500毫升尿液，當膀胱內尿液很多，在做運動或咳嗽時腹部用力壓迫膀胱，正常尿道擴約肌會收縮以防止尿液滲漏。

受尿滲異味影響 長者欠自信逃避社交 尿滲人士日常咳嗽、打噴嚏、提重物、運動時，尿液會不自主地排出。老化、多產等原因會造成骨盆肌肉及支撐構造無力。肥胖或懷孕時子宮變大，都會造成腹腔內壓力增加，引致壓力性失禁。部分長者受急迫性尿失禁影響，在感覺強烈尿意後尿液會不自主地流出；中風或腦瘤患者亦會因大腦皮質無法控制逼尿肌收縮而失禁。長期插尿管或攝取大量咖啡因，也是引至尿失禁的成因。其他如膀胱過度飽漲、神經傳導損傷或前列線肥大、行動不便、老年癡呆、意識不正常、有家族病史、糖尿病或神經系統疾病，都會增加尿失禁的機會。 尿滲/失禁會增加尿道炎機會，皮膚長期受尿液刺激亦會引起尿疹、損傷或皮膚炎等，滲尿產生的異味亦會影響長者的自信，感到焦慮、逃避社交，甚至影響與親友的關係。如長者需長期臥床，對家人身心及經濟亦構成一定壓力。朱姑娘建議平日可做盆底肌運動、鍛鍊膀胱功能、不煙不酒、減少甜食或咖啡因類食物，以及多進食抗氧化食物，都有助紓緩尿失禁，並要每天喝約2公升水，養成良好如廁習慣，睡前2小時避免吸收水分，如有需要可使用護墊或紙尿褲等物品。

凱格爾運動示範 持之以恆紓緩尿滲 麟教練則與助手示範簡單的「凱格爾運動」（骨盆底肌肉運動），可透過重複主動收縮盆底肌肉群恢復盆底肌張力，有助孕婦準備生育、降低尿失禁、產後尿失禁及男性早洩等問題。於做運動前應先排空膀胱，並要注意飯後、有婦科病都不宜運動，如運動時出現胸悶、心悸、頭暈或呼吸急促等症狀應立即停止。 此運動分坐、站、躺3個姿勢。坐姿需坐於穩陣的椅子並雙腳伸直，膝內夾枕頭，腳踭離地，雙腳微微向外八字分開，腰部保持挺直，腳掌向上勾撐保持10秒。回到起始動作休息約20秒重複最少做5次。 站姿則是站在椅子後雙手扶穩，雙腿夾枕頭，腳踭離地，雙膝要有往內夾的感覺，保持10秒後腳跟著地，休息10秒重複最少5次。躺姿則是平躺於瑜珈墊雙腳著地，膝彎曲，臀部用力向上升高並收縮，留意膊頭、臀部和膝關節要成一直線，保持約10秒，休息10秒重複最少5次。建議每日早晚各做1次，最少維持6至8星期才會有改善，個別婦女甚至要2至6個月才見成效，最重要是持之以恆。

使用合適產品如活力褲 解決尿滲 / 失禁煩惱 吳姑娘則分享指尿滲/失禁人士的照顧者，可多陪患者聊天，助他們放鬆心情減少身心壓力，保持健康心態，並鼓勵他們外出多做運動以增強免疫力。讓長輩知道尿失禁是正常現象，安撫長輩的情緒，建議長輩使用適當產品，如維達集團旗下，台灣銷量第一的成人紙尿片品牌包大人Dr.P，重拾自信人生。當中活力褲適合在協助下可站立或行走的長者使用，具有立體防漏隔邊及蜂巢網孔導流層，瞬吸防回滲。日用型可吸約2次尿量，長效(夜用)型則可吸約5次尿量。而具有3重天然護膚表層的親膚紙尿片則適合行動不便、輪椅代步或長期臥床需旁人協助更換的患者使用。

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