網上熱議｜研究：接種新冠疫苗令男士精子質素下降 網民：人類滅絕計劃？

最近連登討論區有網友發文，指以色列有研究發現接種輝瑞疫苗之後，發現精子濃度以及活力都有所減弱，而最吊詭的地方是，研究表明150日之後，疫苗對精子沒有明顯影響，但連登仔就發現相關項目並沒有回復正常。
220個研究樣本
研究於以色列進行，於3間精子銀行取得共37位捐精人士的220個精子樣本。而疫苗注射包括了兩針輝瑞疫苗，兩針之間相隔7日。研究分為4個階段，分別是接種前的數據作對比，然後分別是接種後15至45日、75至120日、150日之後。
精子濃度及活動精子總數下降
結果發現，於接種後75至120日期間，精子濃度平均下降了15.4%、活動精子總數平均下降22.1%；而以每個個體的自身比較，同一時期的精子濃度和活動精子總數中位數，也下降了1,200萬/毫升及3,100萬活動精子。
人類滅絕計劃
而爭拗點在於，150日之後精子濃度仍然平均下降了15.9%、活動精子總數平均下降19.4%，但研究報告指這些數字於統計學上並未達到明顯分別；而中間質素有所下降就以系統性免疫反應作為解釋。研究結果表明150日後精子各方面回復正常，估計沒有長遠影響；而連登仔則覺得不可忽視平均下降的百分比，更形容疫苗為「人類滅絕計劃」、「避孕針」。
網址：https://lihkg.com/thread/3046944/page/1