網上熱議｜研究：接種新冠疫苗令男士精子質素下降 網民：人類滅絕計劃？

最近連登討論區有網友發文，指以色列有研究發現接種輝瑞疫苗之後，發現精子濃度以及活力都有所減弱，而最吊詭的地方是，研究表明150日之後，疫苗對精子沒有明顯影響，但連登仔就發現相關項目並沒有回復正常。

220 個研究樣本

研究於以色列進行，於3間精子銀行取得共37位捐精人士的220個精子樣本。而疫苗注射包括了兩針輝瑞疫苗，兩針之間相隔7日。研究分為4個階段，分別是接種前的數據作對比，然後分別是接種後15至45日、75至120日、150日之後。