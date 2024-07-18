網傳「游泳可能被傳染椰菜花」？泌尿科醫生分享2防護關鍵

隨著暑假來臨、氣溫持續升高，不少人紛紛湧向游泳池消暑降溫。然而近日流傳「游泳有可能被傳染椰菜花」的傳說，很多人因此有些害怕不敢去游泳池，但是游泳真的會讓人得椰菜花嗎？對此，泌尿科醫生戴槐青特別提出澄清與解釋。

戴槐青醫生近日表示，椰菜花是一種由病毒引起、常見的皮膚病變，症狀通常出現在手腳，通常透過直接接觸皮膚表面才會感染。戴醫生強調，單純游泳並不會直接導致椰菜花感染，因為病毒不會通過水媒介傳播；但他也提醒，這並不代表完全沒有感染的風險。

保持清潔乾燥 避免皮膚直接接觸公共表面

「避免與他人共用毛巾、游泳裝備等個人用品，以及避免接觸潮濕且可能帶有病毒的公共環境，是降低感染風險有效的措施之一。」戴醫生強調，游泳後應及時淋浴，並使用乾淨毛巾擦乾身體，避免長時間濕潤的環境成為病毒孳生的溫床。

他進一步提醒，特別是在潮濕的公共場所，應盡量避免裸露的皮膚接觸可能受到污染的表面，例如泳池邊、淋浴間的地板，這些預防措施能有效降低感染風險，讓大家可以在酷熱夏日享受清涼游泳的樂趣。

儘管炎熱天氣讓人嚮往到泳池尋找消暑的解方，但正確的健康意識和預防措施，才是保護自己和他人免於椰菜花感染的關鍵。

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