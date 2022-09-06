網傳「燒燙傷不能沖冷水」？醫生：沖水才能降溫！

燒燙傷當下，應盡快沖冷水，要沖10至30分鐘，目的在「降低熱度、減少腫脹、止痛」。

近日，有中醫師拍攝影片指出「燒燙傷時千萬不能沖冷水」，並提出調味料(如各種油品、醬油、糖、鹽等)，甚至含酒精(如米酒)的液體，可有效降溫，甚至避免留疤，這說法恐誤導民眾。醫生強調，燙傷第一時間，以流動的冷水沖患部可大幅降低燒傷程度，以及避免傷口感染，務必切記「沖、脫、泡、蓋、送」是可有效降低燒燙傷傷害的急救處理辦法，且具科學實證。

燒燙傷應快「沖冷水」 降低熱度與減少腫脹

陽光基金會董事長暨長庚醫院整形外科醫師楊瑞永表示，燒燙傷當下，應盡快沖冷水，要沖10至30分鐘，目的在「降低熱度、減少腫脹、止痛」；但沖水時要避免失溫，尤其是大面積燒燙傷。

若誤信偏方以酒精、不明藥膏、牙膏、蛋白、麵粉、醬油等物品塗抹傷口，這些偏方不僅無法讓皮膚降溫，還可能造成二度傷害，甚至細菌感染。其中酒精擦在受傷的皮膚上雖會加速熱能蒸發而感到涼意，但刺激性太大，且會傷害皮下組織；粉狀、油類等物質易黏附傷口，降溫有限，不易清理，更助長細菌孳長。