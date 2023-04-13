網友用洗潔精當洗頭水 真能對抗油頭？醫生解惑傳授控油方式！

有民眾在Facebook群組出一張洗潔精照片表示，油頭的自己終於找到最適合的洗潔精，還感嘆相見恨晚。雖然底下有許多網友懷疑貼文真實性，但也有不少人留言「我也是一瓶洗全身」、「非常好用我也用過」、「擠一點點洗效果超好」。

臺北榮民總醫院皮膚部主任暨落髮特別門診醫師陳志強表示，洗潔精洗頭當然可以洗得乾淨，但太過乾淨不僅會造成頭髮乾澀，還有可能導致接觸性皮膚炎。醫師指出「控油不是這樣控的」，正確控油方式讓專家告訴你！

許多民眾都有「油頭」困擾，為了避免頭髮出油，積極尋找各種洗髮、控油方式。近日，就有網友在Facebook群組分享自己找到最適合的洗頭水，推薦給同樣也有油頭困擾的民眾，沒想到一看竟是一瓶洗潔精。

究竟洗潔精是否可以用來洗頭呢？陳志強主任表示，基本上用甚麼洗劑都沒關係，但是不建議用洗潔精洗頭，就像要不要用勞工梘洗澡一樣，每個人體質不同，有些人可能是「天選之人」怎麼洗都沒事，但有些人洗了就會有過敏的問題。

由於清水難以洗掉油污，因此為了擁有較強的去淨力，清潔劑多含有界面活性劑，才能在清潔過程中將油污帶走。陳志強主任指出，介面活性劑很容易讓人產生過敏反應，若是使用不當可能會導致過敏性皮膚炎等問題。

此外，洗潔精也屬於較刺激性的洗劑，如果不稀釋直接洗，會過度清潔並破壞皮膚的天然屏障。陳志強主任也表示，清潔過度會造成頭髮乾澀，而且過度乾燥會讓皮膚更加敏感，還會使頭皮代償性出油，反而增加油頭可能性。

有油頭困擾怎麼辦？洗頭水怎麼選？

民眾有油頭困擾，最好還是不要用洗潔精洗頭，亂洗一通反而會產生更多問題。想避免油頭，可以先從洗頭水選擇著手，陳志強主任建議，不要使用洗潤合一、雙效合一的洗頭水，應該選擇單效洗頭水使用，而且不要加潤絲。

另外，飲食上也有需要注意的地方。陳志強主任表示，甜食會使出油增加應避免，而奶蛋食品雖然不能不吃，但盡量不要吃太多，因為奶、蛋也有機會使油脂分泌增加。

而生活也須維持正常作息，像睡眠不足、壓力大都會使出油增加。還有，溫度過高也會導致出油，雖然環境溫度、天氣太熱等屬於無法控制的因素，但陳志強主任建議，洗頭時水溫不可太高，應盡量用偏冷的水洗髮，因為溫度一高油脂分泌就會增加。

頭太油雖然不會導致掉髮，但可能會增加痘痘產生、毛囊炎等問題。陳志強主任提醒，民眾也可以尋求皮膚科醫師幫助，使用A酸抑制皮脂腺增生達到控油的效果。他也再次強調，控油很重要沒錯，但是真的不建議用洗潔精亂洗一通。

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