網紅硬舉百公斤漏尿 係重訓累事？

適度的重量訓練有許多好處，除了幫助各種族群建立更強的激勵、保護關節，還能提升生活品質；然而高強度的負重競技卻有可能導致骨盆底肌收縮不協調等問題，甚至漏尿。日前就有女性網紅硬舉100公斤時當場漏尿，引發網路上一片論戰，便有人指出，「一定是提重物讓子宮下垂！」然而真是如此嗎？

三分之一高強度女性運動員 可能都失禁過

事實上，這種情況在高度競技的女性運動員並不少見，舉凡體操、球類、長距離耐力運動都很常見，甚至可能有高達三分之一以上的女性運動員有症狀。

台灣運動醫學學會副秘書長林杏青醫師分享，一份涵蓋180名女性和204名男性挪威舉重運動員的研究調查顯示：女性舉重運動員中50%曾有尿失禁，80%有肛門失禁，23%有盆腔器官脫垂；相對的男性中只有9%的人報告在比賽期間尿失禁，63%的人報告肛門失禁。

平均而言，女性運動員發生漏尿等骨盆底肌失能的比例比一般人更高，著名運動科學組織美國國家運動醫學學院歸納以下幾大原因，可能與女性運動員骨盆底肌問題有關：