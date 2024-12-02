縮短腫瘤替身培養時間 台國衛院研發「癌組織工廠」助抗癌

目前臨床癌症治療方法不斷發展，依據個人病情差異所發展出的個人化醫療更是引人注目，其中體外培養腫瘤替身更是不可或缺的技術。台灣國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所董國忠副研究員研究團隊研發新穎體外三維癌細胞培養技術，新材質之多孔性骨支架與癌細胞具有良好相容性，並合併數個骨微環境開發出「癌組織工廠」，縮短體外培養形成腫瘤組織的時間，此研究成果已於2022年發表於國際重要期刊，並申請專利保護，2024年8月起已開放接受「測試藥物腫瘤組織學體外評估」委託服務。

二維細胞培養與體內環境差異大 現有三維培養生長緩慢

現有的細胞培養方法是將人體細胞取出後培養於二維培養皿中，細胞平行貼附於培養皿底部單層生長，彼此間接觸貧乏，不僅缺乏大量細胞外基質(extracellular matrix，ECM)，更少了細胞在人體內的組織特性，與體內環境差異很大，使細胞實驗時無法準確評估在體內的狀態。

現有的「體外三維培養癌細胞技術」分為支架法、非支架法、微流道法與磁珠法等4種，其中以支架法的穩定性和實際應用性較好，它利用組織工程原理，將癌細胞培養於多孔性的支撐物孔洞內，於動態環境下長時間培養，缺點是細胞形態較不規則且生長緩慢，並產生大量胞外物質，結合成較大的軟性組織。