總是反覆檢查、洗手？小心是強迫症！醫：復原需要這些幫助

張先生從高中起便被強迫思考與行為困擾多年，反覆鎖門、固定數字儀式、對某些念頭過度罪惡。為此，他放棄工作、社交退縮、生活漸趨封閉。曾以為自己只是個太敏感又愛鑽牛角尖的人，直到在一次深夜搜尋中看見網路上的文章，才第一次認出：「這可能是病。」

臺北市立聯合醫院松德院區心身醫學科主治醫生唐守志說明，強迫症(Obsessive-Compulsive Disorder, OCD)是一種精神健康問題，其特徵是反覆出現令人苦惱的念頭(強迫性思考)與重複行為(強迫性行為)。這些行為雖然可以暫時紓解焦慮，卻往往形成惡性循環，干擾日常生活。強迫症盛行率約佔1%到2%，多在青少年時期開始發病，可能隨著內外壓力變化而起伏。

強迫症與強迫性人格疾患不同 具有四成共病率

而與之相似但不同的「強迫性人格疾患」則為一種人格特質障礙，常見於2%至7%的人口中，特徵包括：過度完美、固執、無法放鬆與工作狂傾向。

兩者雖為不同診斷，但在臨床上常有30%到40%的共病率。強迫症患者可能同時具有強迫性人格特質，使得治療更具挑戰。若未及時處理，強迫症會嚴重影響生活品質與人際關係，造成個體陷入長期苦痛之中。