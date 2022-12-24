總是昏沉頭暈暈？10種表現中1種要即睇醫生

發生暈眩及頭暈時，應注意自身的安全盡可能躺下或坐下來休息，雙側床攔使用，以免跌倒形成進一步的傷害。

在日常生活中，幾乎大家都有頭暈的經驗。頭暈可以很輕微，但也可能很嚴重，甚至可能潛藏著腦部、心臟血管系統、腸胃道或血液疾患等等。頭暈只是一種症狀，病人會產生眩暈、昏沉想睡或悶脹、無法維持平衡、昏厥等感覺，醫師建議必須找出其根本的病因，才能作出最適當的治療。

眩暈原因常見姿勢性低血壓 腦部與耳部問題

新國民醫院神經科醫師劉瑋秦表示，除了常見的姿勢性低血壓、腦部功能調適障礙、耳石脫落或耳石異位，以及內耳前庭構造或神經發炎等因素，會產生眩暈的症狀之外，常見的眩暈疾病還有這些：

1. 梅尼爾氏症

起因為內耳淋巴積水、水腫。由於內淋巴囊的吸收功能不正常或阻塞，內淋巴液膨脹，壓迫聽覺細胞，導致聽覺受損，合併耳脹、頭暈。常反覆發作。長時間可能會導致聽力退化。

2. 前庭型偏頭痛

是有偏頭痛體質的患者所產生的眩暈。會有偶發之前庭症狀(天旋地轉或頭暈)，可以是自發性或是姿勢性(做特定姿勢才發生，例如躺下)。同時可伴隨符合偏頭痛特徵的頭痛，怕光、怕吵、視覺預兆、其他預兆。

3. 椎基底動脈循環不全

椎基底動脈為椎動脈與基底動脈的合稱，這兩條是供應小腦及腦幹的血管，若是循環不全可引起眩暈，可能是中風的前兆。除了眩暈之外，可能合併噁心嘔吐、聽力損失、複視、手腳麻木或麻痺等症狀。有高血壓、心臟病、糖尿病、高血脂等病史或吸煙酗酒的病人為高危險群。