纖維肌痛 好似公主咁柔弱

公主病常用於稱呼一些自我中心、行為任性、常要別人遷就的女性。原來纖維肌痛亦有此俗稱，不過症狀與性格和行為無關，卻會全身肌肉及關節痠痛，並出現疲倦等症狀，看似很柔弱而得名，惟目前未有根治的方法。
風濕病科專科醫生楊韻妍表示，纖維肌痛是一種慢性痛症，通常會出現於20至55歲的女士。根據歐洲的文獻顯示，女士出現纖維肌痛的機率為男性的6倍，以中年女士的風險較高。
疲倦兼腦霧
纖維肌痛的患者通常會出現多於6個關節或肌肉疼痛，有特定的激痛點，但沒有關節腫脹、發熱或周邊皮膚發炎的情況；他們同時會疲倦、睡眠不足，部分人也有「腦霧」徵狀，工作時專注力不足、記憶力衰退、難以一心二用等；部分人更會有腸胃不適、肚瀉的問題。楊韻妍續指，「有些患者會形容自己的痛症為『患上一種慢性的重感冒』。另一方面，纖維肌痛患者比大眾更容易患上情緒病，例如抑鬱症、焦慮症、創傷後遺症等。若病人有持續疼痛及情緒不穩，會嚴重影響他們的工作及社交能力。」
靠臨床徵狀斷症
診斷纖維肌痛，主要排除身體有否其他疾病影響，例如免疫系統性關節炎、慢性感染、荷爾蒙影響(例如甲狀腺功能減退)、糖尿病等，醫生主要靠臨床症狀斷症。楊韻妍解釋，「根據美國風濕病學會於2010年推出的指引，診斷需包括特定的19個地方出現痛症，例如雙側肩胛帶、上臂、前臂、髖部、上或下顎、大腿、小腿、頸、胸、腹部等；徵狀持續多於3個月；並排除其他引起病人徵狀的原因。」
或需精神科評估
纖維肌痛的治療包括非藥物治療及藥物治療兩種。非藥物治療包括帶氧運動及拉筋、紓緩情緒的課程，例如靜觀等。楊韻妍指出，「至於藥物治療，一些紓緩神經痛症的藥物，例如選擇性血清素再攝取抑制劑(SSRI)和普瑞巴林(Pregabalin)、加巴噴丁(Gabapentin)等，能夠改善患者的徵狀。另外，患者的情緒對病徵有很大的影響，因此也應接受心理學家或精神科醫生的評估，以了解情緒病的嚴重程度。」惟纖維肌痛暫時未能根治，治療主要為控制徵狀，患者應保持心境開朗，以減低纖維肌痛復發的風險。
擺脫輪椅枷鎖
一名年約45歲的女士，受到纖維肌痛嚴重困擾，全身動彈不得，需要坐輪椅才能離開家中。一段時間的治療，發現病人於母親離世後開始有纖維肌痛，並嚴重影響睡眠和胃口。經過風濕病科專科及精神科醫生會診，幫助病人建立恆常運動的習慣，並鼓勵病人多做義工接觸新朋友。最後患者漸漸復原，人生亦有新的目標。