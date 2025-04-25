纖腰運動｜X Plank等3招減肥迎接夏天

天氣回暖，女士們是時候跟冬天儲落的肥膏講Bye Bye！要減肥，飲食和運動一樣重要，趁現在跟隨少油少糖少鹽的法則，並多用蒸、快炒的煮法，減少多餘的卡路里吸收，有助修身。

運動方面，除了跑步等帶氧運動之外，亦建議每周做2至3次有關肌肉的訓練，可以令身體更Firm之外，也可以提高基礎代謝率，提升燒脂效率！當然，肌肉訓練不一定要「舉鐵」，還有其他更好玩的Workouts。

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