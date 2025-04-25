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健康
2025-04-25 16:40:00

纖腰運動｜X Plank等3招減肥迎接夏天

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X Toe Tap

X Toe Tap

天氣回暖，女士們是時候跟冬天儲落的肥膏講Bye Bye！要減肥，飲食和運動一樣重要，趁現在跟隨少油少糖少鹽的法則，並多用蒸、快炒的煮法，減少多餘的卡路里吸收，有助修身。

運動方面，除了跑步等帶氧運動之外，亦建議每周做2至3次有關肌肉的訓練，可以令身體更Firm之外，也可以提高基礎代謝率，提升燒脂效率！當然，肌肉訓練不一定要「舉鐵」，還有其他更好玩的Workouts。

X Toe Tap：

  1. 先仰臥於瑜伽墊上，雙手放耳側，挺胸收腹。
  2. 左腳向上踢起，右手指尖觸摸左腳腳尖，然後返回原位。
  3. 到右腳向上踢起，左手指尖觸摸左腳腳尖，然後返回原位。
  4. 左右各做10次，做3組。
X Plank先在瑜伽墊上做掌上壓的起始動作，但雙腳分開約肩闊，保持身體、腳成一直線，挺胸收腹 V Crunch先仰臥於瑜伽墊上，挺胸收腹，雙手向頭頂方向平放

X Plank：

  1. 先在瑜伽墊上做掌上壓的起始動作，但雙腳分開約肩闊，保持身體、腳成一直線，挺胸收腹。
  2. 屈曲髖關節，左手觸摸右腳腳尖，然後回復起始動作。
  3. 屈曲髖關節，右手觸摸左腳腳尖，然後回復起始動作。
  4. 左右各做10次，做3組。

V Crunch：

  1. 先仰臥於瑜伽墊上，挺胸收腹，雙手向頭頂方向平放。
  2. 腹肌發力，同時帶動上半身及腳離地，只有腎部觸地。
  3. 雙手觸摸腳尖或小腿位置，然後慢慢回復起始動作。
  4. 做20次，做3組。

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