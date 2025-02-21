缺乏維他命B12增老人抑鬱風險？多食雞蛋肉類預防

身體需要足夠的營養才能正常及健康地運作，而愛爾蘭一項研究就發現，缺乏維他命B12可能是老人出現抑鬱的原因之一，多吃家禽、乳製品、雞蛋和肉類則有助身體攝取更多B12，減低患病風險。
每8名長者有一人嚴重缺乏維他命B12
該項名為愛爾蘭年老縱向研究(Irish Longitudinal Study on Aging)，分析超過3,800名50歲以上人士的數據，評估維他命B12、葉酸與長者抑鬱症的關係。研究包括了3,849名50歲以上的人。結果發現，抑鬱症與維他命B12不足存在直接關係，在為期4年的研究中，患有B12缺乏症的長者，出現抑鬱症症狀的風險上升51%，即使排除慢性病、心血管疾病、抗抑鬱藥使用、身體運動量和維他命D水平等因素後，關聯性仍然明顯。但葉酸高低則與抑鬱症沒有關係。
研究人員認為，愛爾蘭的長者抑鬱症發病率高，今次研究亦發現每8名長者便有一人嚴重缺乏B12，或需要考慮引入強制性營養補充政策，以保障長者的健康。
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維持中樞神經系統功能
B12是一種水溶性維他命，身體需要B12來維持中樞神經系統的功能和髓鞘形成，以及產生紅細胞和DNA合成，但部分病患或影響B12吸收。根據美國焦慮和抑鬱協會的數據，全球多達2.64億人有不同程度的抑鬱。美國疾控中心更指女性患抑鬱症的風險是男性的兩倍。