罕見咽喉小唾腺癌 達文西複合手術助病人抗癌唔失聲

46歲黃太太健檢時在咽喉發現光滑腫塊，因僅有打呼變大、無其他症狀，被誤認為良性囊腫而延宕一年半。直到腫塊持續變大，被轉介至林口長庚耳鼻喉部方端仁部長門診，活檢後確診為罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，且已侵犯喉部外側組織，屬第三期。一般此階段多需全喉切除，但醫療團隊以單孔達文西系統完成「內外複合喉保留手術」，成功完整切除腫瘤並保留聲帶，術後兩周即恢復說話與正常進食。

術後黃太太兩周即可正常說話與進食。她感謝團隊在多位醫生轉介後確立診斷，指出：「原以為只是良性囊腫，還想和平共處，沒想到竟是隱藏的惡性腫瘤。現在能保留聲音，是最幸運的結果。」

為兼顧腫瘤切除與發聲功能，團隊採用單孔達文西進行創新「內外複合手術」。先從咽喉內利用機械臂分離腫瘤與舌根、聲帶，再於頸部開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨與甲狀軟骨，內外夾擊完整取出近3公分腫瘤，並成功保留聲帶。

方端仁部長表示，咽喉小唾腺癌佔喉癌比例不到1%，極為罕見。由於生長緩慢、症狀輕微，常被誤認為良性病灶，確診時多已侵犯深部組織，往往需摘除整個喉部，造成病人永久失聲與生活品質巨大影響。

創新技術助更多咽喉病人 打造安全且可複製的手術流程

方端仁部長指出，團隊透過改良入路方式、優化止血技巧與醫療團隊協作，大幅降低咽喉手術原本高風險的出血率，使手術成果更穩定且具可複製性。雖術後可能短暫疼痛或味覺異常，但多在數周內緩解。

他提醒，若腫瘤已侵犯超過三分之二喉部、或病人有呼吸困難與心肺機能衰退者，則不適合採用此手術方式。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】