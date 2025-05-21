罕見小腸「惡性腹腔脂肪肉瘤」 34歲男切除2.5公斤病變

一名34歲男性因長期腹脹就醫，影像檢查驚見小腸內藏有大量脂肪瘤性息肉，合併多發性憩室及部分腸阻塞，經台北中山醫院胃腸肝膽科主任吳德強進行罕見的腸道剖腹手術，成功切除總重達2.5公斤的病變組織。

罕見惡性腹腔脂肪肉瘤 手術切除 2.5 公斤病變組織 吳德強主任提到，手術中發現患者末端小腸嚴重糾結，腸腔內填滿脂肪樣腫瘤與軟便，並合併數十處大小不一的腸憩室。經歷3小時以上精細剝離與切除，成功清除總重達2.5公斤的病變組織。病理報告診斷為「多發性脂肪瘤性息肉性腫瘤合併多發性憩室與部分腸阻塞」，此類病變多數見於大腸，且腫瘤數量有限，但該患者病灶集中於小腸末端，腫瘤數量近百，極為罕見。

輕忽症狀未覆診 恐造成「敗血症」等嚴重併發症 醫療團隊回溯病史發現，患者早於4年前的大腸鏡檢查中即發現類似脂肪瘤樣病變，但未依醫囑定期追蹤，導致腫瘤持續增生、逐漸堵塞腸道。台北中山醫院胃腸外科醫生劉孟綸指出，脂肪瘤性息肉雖屬良性腫瘤，生長緩慢且早期無症狀，但若未妥善追蹤，恐導致腸阻塞、出血、穿孔，甚至敗血症等嚴重併發症。 劉孟綸醫生指出，此案例具有三項罕見醫學特徵： 病變位置異常：超過 95% 脂肪瘤性腫瘤發生於大腸，本案集中於小腸，極不尋常。 病灶規模驚人：合併超過百顆腫瘤與多發性憩室，結構複雜，切除難度高。 延誤警號明確：凸顯患者對「良性腫瘤」的輕忽態度，延誤治療釀腸阻塞。

腹脹、腹痛或排便習慣改變 應盡早就醫診治 劉孟綸醫生提醒，若腸道檢查中曾發現脂肪瘤、息肉等病變，即使為良性也不可掉以輕心，應依醫囑定期追蹤。若出現腹脹、排便習慣改變、腹痛等情況，應及早就醫。目前該名患者已恢復正常飲食與活動，後續將透過影像檢查持續監控腸道健康。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】