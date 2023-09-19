罕見病｜小兒出現咖啡牛奶斑 或患神經纖維瘤

神經纖維瘤(NF)屬於罕見病，令患者在神經及皮膚等部位長出良性腫瘤，影響外觀、視力及出現發展障礙等。目前已有針對性藥物可助縮小腫瘤，但仍屬自費藥物，患者未必可負擔，神經纖維瘤協會希望政府可將藥物納入安全網，並設立集中門診，助患者更有效處理身心健康問題。

徵狀多樣

患者的徵狀多樣化，最典型是皮膚神經纖維瘤，全身長出數以百計的良性軟組織腫瘤；情況較輕微或出現多個咖啡牛奶斑，又或於腋下、腹股溝出現雀斑；大部分患者都會在虹膜出現圓點，對視力無影響，但有助醫生確診；亦有5%患者的長骨發育不良，影響日常生活。廖栢賢補充，「部分患者可能在學習、社交技能、注意力和行為上出現困難，並影響心理健康。」

PN隨時間變大

情況較嚴重的NF1患者，或出現視神經膠質瘤，雖屬「良性」，但可致視力下降、視野缺失、斜視，甚至失明。出現叢狀神經纖維瘤(PN)的話影響更大，PN可在身體內外生長，如眼睛周圍、頸、腹部等，也可在內臟上形成。PN會隨時間愈來愈大，尤其發育時期生長最快，除影響外觀，也可能壓住骨骼、肌肉、器官等，引起疼痛和功能問題，如呼吸困難、行動不便、失禁等。

