置換人工膝關節後血腫 「中醫調理」成功緩解術後不適症狀

張先生60歲，十年多來為膝關節炎所苦，最後決定到醫院進行置換人工膝關節的手術。手術完十天後，張先生發現有膝關節血腫合併腳踝水腫的症狀，導致膝關節非常腫痛且屈伸活動受到嚴重限制。後至臺北市立聯合醫院中興院區中醫科求診，確診為「氣滯血瘀」證型，經中藥治療1個多月後，膝關節血腫症狀已改善很多，連續深蹲也毫不費力、輕鬆自如。
「膝關節置換術」 常現下肢腫脹疼痛後遺症
臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，膝關節炎是一種與年齡相關的慢性退化性疾病，主要會影響膝關節的活動度且致殘率也很高，嚴重影響中老年人的生活品質。嚴重及晚期的膝關節炎主要依賴膝關節置換術達到根治目的，但由於手術後的創傷等因素，術後常遺留下肢腫脹疼痛的後遺症。
中藥瘀散、腫消又止痛 較快緩解症狀
林在裕表示，中醫可利用具有「活血、化瘀、止痛」功效的中藥來改善張先生膝關節腫脹疼痛、屈伸困難的症狀，可使用中藥「澤蘭」與「延胡索」來治療，「澤蘭」具有「化瘀、消腫」的功效；「延胡索」則有「化瘀、止痛」的療效，進而瘀散、腫消又止痛，張先生膝關節腫脹疼痛的症狀就能很快得到緩解。
置換人工膝關節 術後六點護理事項
林在裕說明，置換人工膝關節後的患者平時應注意以下事項：
- 手術後3個月內，膝關節無法承受身體的重量，故須使用拐杖或助行器走路。
- 須控制體重以減輕對膝關節的負擔。
- 膝關節手術後，請盡量避免爬山、爬樓梯、提重物或走遠路。
- 漸進性增加活動量，避免太累，活動後要能適度的休息。
- 多攝取蛋白質及維他命C含量豐富的食物以促進傷口愈合。
- 若有發燒、過度疼痛及傷口分泌物的症狀請立即就醫。
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