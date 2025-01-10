置換人工膝關節後血腫 「中醫調理」成功緩解術後不適症狀

張先生60歲，十年多來為膝關節炎所苦，最後決定到醫院進行置換人工膝關節的手術。手術完十天後，張先生發現有膝關節血腫合併腳踝水腫的症狀，導致膝關節非常腫痛且屈伸活動受到嚴重限制。後至臺北市立聯合醫院中興院區中醫科求診，確診為「氣滯血瘀」證型，經中藥治療1個多月後，膝關節血腫症狀已改善很多，連續深蹲也毫不費力、輕鬆自如。

「膝關節置換術」 常現下肢腫脹疼痛後遺症 臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，膝關節炎是一種與年齡相關的慢性退化性疾病，主要會影響膝關節的活動度且致殘率也很高，嚴重影響中老年人的生活品質。嚴重及晚期的膝關節炎主要依賴膝關節置換術達到根治目的，但由於手術後的創傷等因素，術後常遺留下肢腫脹疼痛的後遺症。

中藥瘀散、腫消又止痛 較快緩解症狀 林在裕表示，中醫可利用具有「活血、化瘀、止痛」功效的中藥來改善張先生膝關節腫脹疼痛、屈伸困難的症狀，可使用中藥「澤蘭」與「延胡索」來治療，「澤蘭」具有「化瘀、消腫」的功效；「延胡索」則有「化瘀、止痛」的療效，進而瘀散、腫消又止痛，張先生膝關節腫脹疼痛的症狀就能很快得到緩解。