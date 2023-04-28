置換人工關節 術後一日可站立 運用快速康復方案 加快恢復行動自如

香港人口老齡化問題日趨嚴重，不少中年人及老友記都遇上骨科相關問題，包括常見的退化性關節炎、骨枯、炎性關節炎、創傷後關節炎等困擾，當中以退化性關節炎最影響中老年人。由於退化性關節炎患者的關節軟骨及旁邊的骨骼破損，骨骼與骨骼互相磨擦導致關節痛楚及僵硬，更有機會影響患者的活動能力，令其日常生活大受影響。港怡醫院引進的快速康復手術及治療模式，讓患者最快於進行關節置換手術後翌日，即可站立或走路，更可於5至7日內出院。
人體內有多處關節，全都有可能出現關節炎，當中退化性關節炎最常出現於膝關節及髖關節，患者多因長期勞損、年齡增長或因傷患令軟骨退化。如關節炎情況嚴重更會引致關節僵硬、變形及靈活度降低，當使用藥物亦無助改善情況時，便只有透過接受人工關節置換手術，才可徹底根治關節炎問題。
快速康復模式 加快患者復原
港怡醫院在關節置換手術中同時採用「術後康復綜合方案」快速康復模式，結合跨專科醫護團隊為病人進行手術前、後跟進及護理。此模式可大幅減少患者出血量及痛楚，縮短病人康復及回復行動能力的時間。如在手術前先為有需要的病人提供肌肉訓練，能夠令術後康復更順利。於手術時則可縮短皮膚切口及手術時間，配合手術後的物理治療運動，加快患者復原。
據港怡醫院於2017年6月至2020年5月期間進行的人工關節置換手術，當中五成八為單邊全膝手術；約一成三為雙邊全膝置換手術。根據資料，超過九成七患者於手術後一日，已可站立或走路，且沒有患者需使用自助止痛機。大部分全膝置換的病人於術後6周內已可步行超過30分鐘。此外，所有患者的術後X光均顯示人工關節情況理想，大部分在5至7日內已可出院，無須延長住院日數，亦沒有出現併發症。
經驗豐富團隊 手術準確安全
附屬港怡醫院骨科，「關節置換中心」由跨專科專業及經驗豐富醫護人員組成的團隊，配合中心引入的嶄新機械臂輔助關節置換技術，將協助患者得到及時及有效的治療，手術更準確安全，有助患者儘快回復正常生活。
全包套餐收費清晰 提供更多選擇
港怡醫院提供超過240個明碼實價及全包形式的醫療套餐供病人選擇，收費清晰透明，涵蓋不同專科，如膝關節置換術及髖關節置換術等亦已列明價格。套餐的價格已包括治療所有程序相關的費用，如醫生費、手術室費、治療、住院費及所需植入物收費，就算病人因相關併發症須再接受手術和深切治療護理，有關費用亦已包括在內；院方在病人入院前亦提供費用諮詢服務，讓病人更安心有預算。
根據醫管局數字顯示，截至2022年12月31日，於骨科輪候全關節置換的個案合共有34,352宗，各醫院聯網輪候接受手術的時間中位數則介乎22個月至56個月不等。有見於公立醫院輪候需時，港怡醫院現推出醫管局轉介骨科手術優惠，由即日起至2023年12月31日，持有有效醫管局發出的骨科專科門診轉介信，進行全膝關節置換術的病人，於港怡醫院可享全包形式醫療套餐優惠，分別由港幣$125,000元起（單膝）或以港幣$194,000元起（雙膝），住院日數分別為5日及7日，費用亦已包括醫生費及指定植入物收費。