置換人工關節 術後一日可站立 運用快速康復方案 加快恢復行動自如

香港人口老齡化問題日趨嚴重，不少中年人及老友記都遇上骨科相關問題，包括常見的退化性關節炎、骨枯、炎性關節炎、創傷後關節炎等困擾，當中以退化性關節炎最影響中老年人。由於退化性關節炎患者的關節軟骨及旁邊的骨骼破損，骨骼與骨骼互相磨擦導致關節痛楚及僵硬，更有機會影響患者的活動能力，令其日常生活大受影響。港怡醫院引進的快速康復手術及治療模式，讓患者最快於進行關節置換手術後翌日，即可站立或走路，更可於5至7日內出院。

人體內有多處關節，全都有可能出現關節炎，當中退化性關節炎最常出現於膝關節及髖關節，患者多因長期勞損、年齡增長或因傷患令軟骨退化。如關節炎情況嚴重更會引致關節僵硬、變形及靈活度降低，當使用藥物亦無助改善情況時，便只有透過接受人工關節置換手術，才可徹底根治關節炎問題。

快速康復模式 加快患者復原

港怡醫院在關節置換手術中同時採用「術後康復綜合方案」快速康復模式，結合跨專科醫護團隊為病人進行手術前、後跟進及護理。此模式可大幅減少患者出血量及痛楚，縮短病人康復及回復行動能力的時間。如在手術前先為有需要的病人提供肌肉訓練，能夠令術後康復更順利。於手術時則可縮短皮膚切口及手術時間，配合手術後的物理治療運動，加快患者復原。

據港怡醫院於2017年6月至2020年5月期間進行的人工關節置換手術，當中五成八為單邊全膝手術；約一成三為雙邊全膝置換手術。根據資料，超過九成七患者於手術後一日，已可站立或走路，且沒有患者需使用自助止痛機。大部分全膝置換的病人於術後6周內已可步行超過30分鐘。此外，所有患者的術後X光均顯示人工關節情況理想，大部分在5至7日內已可出院，無須延長住院日數，亦沒有出現併發症。