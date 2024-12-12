罵人成潑婦！愈吵愈大聲 她不知罹「耳硬化症」

46歲婦人近年來因講話愈來愈大聲，跟丈夫吵架時，更是屢屢罵到「聲沙」，家人帶她就醫，檢查發現耳膜完整、無化膿流湯，但左耳聽力竟衰退到中度聽損，醫生安排斷層掃描後，確認中耳沒有感染或腫瘤，診斷是「耳硬化症」惹禍。

鐙骨底板破壞聽骨鏈 造成傳導性聽力損失 亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫生陳厚匡表示，耳硬化症典型特徵是鐙骨周圍緻密骨頭結構改變，病變骨頭被吸收後，由海綿狀血管性骨骼取代，最後形成硬化骨質取代海綿狀骨骼，此異常骨骼生長可能會導致鐙骨底板發生機械性固定，並破壞聽骨鏈傳遞聲音，使得聲音無法有效傳遞至內耳，從而造成傳導性聽力損失。

「耳硬化症」聽力衰退、伴隨耳鳴 常見女性 經統計，耳硬化症常見於白種人，並以女性患者較多(臨床上女性比男性約為二比一)，常見症狀是聽力變差及耳鳴，聽力變化是漸進性聽力受損且通常兩耳為不對稱的聽力表現，發生年紀多為三十至四十多歲，初期多以40至60分貝的傳導性聽力受損，但仍有10%病人會進展至混和性或感音性聽損；第二個常見症狀為耳鳴，約有一半以上的病人會發生耳鳴，可能為嗡嗡聲、嘶嘶聲、蟬叫聲等，另其它較少見的症狀包括頭暈、平衡感變差。

聽小骨重建手術協助改善 聽損輕微可選擇助聽器 陳厚匡提醒，若患者聽損屬於輕微程度或不適合接受手術，可根據需求選擇助聽器協助，以調整其音量和音質達到最佳效果，並定期追蹤聽力檢查監測病程進展；至於「鐙骨手術」(又稱耳硬化症手術)需將病變的鐙骨部分截除，並替換為人工聽小骨來改善聲音的傳導，經驗豐富的外科醫生進行手術時，成功率可以高達80%以上，此患者術後左耳聽力大幅改善，也避免依賴助聽器。

這些情況恐是聽損先兆 應盡快就醫檢查 陳厚匡呼籲，耳硬化症有可能會進展至耳蝸內耳，造成更嚴重的聽力受損，加上另一耳也有發病風險，建議術後務必長期追蹤和監測，才能及時掌握病情變化，否則聽力可能會持續加劇，影響到日常生活。若發現常聽不清楚對方講話或自己愈來愈大聲，都可能是聽損先兆，可就醫檢查，預防病情惡化。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】