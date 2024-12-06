羅樂林拍攝武打片曾高處跳下 幾乎斷腰骨 捱到周身舊患 一招擺脫關節退化危機

資深藝人羅樂林入行逾50年，演繹了多個膾炙人口的角色，無論是武林高手、瘋狂炒股的「股神」，還是近年深入民心的霸道總裁，都讓觀眾印象深刻。但早年參演武俠劇時曾經高墜受傷，拍攝古裝騎馬戲時也曾墮馬，造成多次傷痛。而隨著年齡增長，近年經常出現關節痛舊患問題，擔心如果再無改善會手尾長，甚至痛到行唔到，關節退化問題可大可小！

中醫推崇鹿筋具有改善關節痛的療效 年紀越大，人體的氣血會逐漸減少，導致筋骨失養，筋腱的彈性和柔韌度亦有所下降。長期的關節磨損會使軟骨變薄，最終引發關節疼痛。中醫理論中有「不通則痛」的說法，針對氣血瘀滯進行調理是改善關節疼痛的有效方法。根據《本經逢原》和《西川中藥志》的記載，鹿筋被認為具有顯著的療效，能強健筋骨、改善關節功能，並養血通絡，對於長期受風濕、關節疼痛等困擾的人尤其有效。

獲大學科研證實 被評為有效改關節痛產品 有中醫理論為基礎，加上現代科研實證，所以羅樂林放心選擇【正品鹿筋骨痛丸】幫他保養關節。由本港大學生命科學部教授及其大學團隊，歷時半年的研究證實，【正品鹿筋骨痛丸】具強抗氧化效果，能有效保護關節細胞，改善關節勞損和慢性退化問題。而且亦是市場唯一證實有效改善關節痛的鹿筋保健產品，大學科研，信心保證。

健骨X關節痛配方 全方位擊退關節痛 【正品鹿筋骨痛丸】採用來自紐西蘭的高品質鹿筋，富含骨膠原，能強化筋骨並修復關節軟組織，結合易吸收的鹿骨鈣，有效預防骨質疏鬆。此外，櫻桃萃取和南極磷蝦油的搭配，不僅具強效鎮痛作用，還能減少關節中的紅熱因子，實現全方位潤滑和修復，提升關節靈活度。【正品鹿筋骨痛丸】不僅能有效緩解筋骨酸痛，還具氧化化特性，有助改善關節勞損及慢性退化問題，並有效緩解風濕和關節痛。

羅樂林：想不被傷患影響 繼續拍劇？我揀【正品鹿筋骨痛丸】！ 羅樂林表示，服用【正品鹿筋骨痛丸】七天後，膝部的腫脹和疼痛明顯減輕；持續一個月後，腰膝等舊患的疼痛亦有顯著改善。羅樂林將親身經歷告誡老友記：「有關節痛千祈唔好逞強、唔好忍痛，全身關節跟自己一世，一定要好好保養。全靠正品鹿筋骨痛丸，有健康關節讓我能繼續追尋演藝的熱情！」

應如何選擇合適護關節保健品？ 市面上雖然有許多含葡萄糖胺的保健產品針對軟骨修復，但其效果相對單一，部分產品可能含有藥物成分，不適合長期使用。亦有許多鎮痛貼劑成分含有水楊酸，而水楊酸可能增加肝腎負擔，對健康造成損害。要針對關節痛、勞損退化，當然要選擇有大學實證的【正品鹿筋骨痛丸】！