羊肉有騷味竟然是因為這個原因？

冬天來的時候最適合吃暖呼呼的羊肉爐了，但是羊騷味是許多人拒絕吃羊的原因，然而大家有所不知的是，羊肉只要好好處理過就不會有太嚴重的騷味。

羊肉騷味源於中鏈脂肪酸

營養師黃品瑄表示，羊肉會有騷味是因為羊肉中含有特殊的「中鏈脂肪酸」，雖然多數反芻動物一樣都有中鏈脂肪酸，但羊肉中的含量較高，其中又以未閹割過的公羊含量最高，以至於出現人們口中的羊騷味。

而研究也發現羊隻如果經過閹割處理，搭配特定飼料跟飼養方式，就可以大大降低羊騷味。同時，羊肉也是一種低脂肪的肉品，羊肉相較於牛肉、豬肉在同部位的情況下，含有較低的脂肪量，很適合愛吃肉又怕胖的人士食用。此外在烹煮羊肉湯時加入洋蔥、番茄等蔬果，不但可增加纖維的攝取，也能讓騷味降低，同時也是更均衡的一餐喔。