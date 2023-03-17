美國研究發現 5大良好睡眠習慣 越瞓越長壽

「早睡早起身體好」可謂老生常談，但據美國一項研究發現，原來睡眠質素好壞，與壽命長短有密切關係，只要建立5大良好睡眠習慣，就可以降低早死風險達30%，「長命百二歲」指日可待！

睡得好預期壽命可長約2.5至5年

美國心臟病學會(American College of Cardiology)分析2013至2018年間，曾參加美國疾病防治中心(CDC)國家衛生統計中心(NCHS)年度國民健康訪問調查約17萬人的數據，並追蹤參與者4年多時間，期間有8,681人逝世，當中30%死於心血管疾病，24%死於癌症，46%是其他死因。

研究人員發現，擁有5大良好睡眠習慣的男性預期壽命可長約5年，女性預期壽命則可長約2.5年。5大良好睡眠習慣包括：

‧日睡7至8小時

‧每周失眠少於2次

‧每周扎醒少於2次

‧不服用任何安眠藥物

‧每周至少5天睡醒時覺得獲得充足休息

具備以上5大良好睡眠習慣者，比起沒有任何良好睡眠習慣者，早死風險降低30%，而男性預期壽命更可長約5年，女性預期壽命則可長約2.5年。另外，擁有越多良好睡眠習慣，越能降低整體和心血管疾病相關死亡率，死於心血管疾病的機率低21%，死於癌症的機率低19%，死於非心血管疾病和癌症等其他疾病的機率低40%。