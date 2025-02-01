美國研究：早上喝咖啡更有利健康　心臟病致死風險降31%

美國杜蘭大學研究團隊近日發表在《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）上的論文指出，每天早上一杯咖啡可降低死亡風險，而其他時段喝咖啡者比起完全不喝咖啡者，死亡風險並沒有降低。

據BBC近日報道，新奧爾良杜蘭大學（Tulane University of Louisiana）的研究人員根據1999年至2018年間美國國家健康和營養檢查調查，問及40,725名成年人每天的食物和飲料消耗情況，以及是否喝咖啡、喝多少以及何時喝。

長達近10年的追蹤

杜蘭大學肥胖研究中心首席研究員兼主任Lu Qi博士表示：「考慮到咖啡因對我們身體的影響，我們想看看一天中喝咖啡的時間是否對心臟健康有影響。」他補充說，雖然過去的研究發現適量飲用咖啡對健康有益，但這是「第一個測試咖啡飲用時段和健康結果的研究」。

研究顯示，有36%的受試者只在早上喝咖啡，有14%的受試者是全天喝咖啡。在長達近10年的追蹤中，研究人員了解到受試者中有4,295人死亡，其中1,268人死於心血管疾病。

研究人員發現，與完全不喝咖啡的人相比，早上喝咖啡的人死亡的可能性降低了16%，死於心臟病的可能性降低了 31%。