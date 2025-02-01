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健康
2025-02-01 09:45:01

美國研究：早上喝咖啡更有利健康　心臟病致死風險降31%

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最新研究表明，早上喝咖啡的人死亡風險相對更低。（示意圖／翻攝自pixbay）

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美國杜蘭大學研究團隊近日發表在《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）上的論文指出，每天早上一杯咖啡可降低死亡風險，而其他時段喝咖啡者比起完全不喝咖啡者，死亡風險並沒有降低。

據BBC近日報道，新奧爾良杜蘭大學（Tulane University of Louisiana）的研究人員根據1999年至2018年間美國國家健康和營養檢查調查，問及40,725名成年人每天的食物和飲料消耗情況，以及是否喝咖啡、喝多少以及何時喝。

長達近10年的追蹤

杜蘭大學肥胖研究中心首席研究員兼主任Lu Qi博士表示：「考慮到咖啡因對我們身體的影響，我們想看看一天中喝咖啡的時間是否對心臟健康有影響。」他補充說，雖然過去的研究發現適量飲用咖啡對健康有益，但這是「第一個測試咖啡飲用時段和健康結果的研究」。

研究顯示，有36%的受試者只在早上喝咖啡，有14%的受試者是全天喝咖啡。在長達近10年的追蹤中，研究人員了解到受試者中有4,295人死亡，其中1,268人死於心血管疾病。

研究人員發現，與完全不喝咖啡的人相比，早上喝咖啡的人死亡的可能性降低了16%，死於心臟病的可能性降低了 31%。

還需要進一步的研究

此外，他們還發現，與不喝咖啡的人相比，全天喝咖啡的人風險並沒有降低。他們在研究論文中寫道：「早晨飲用咖啡可能與較低的死亡風險有更強的關聯，而不是下午或晚上飲用咖啡。」

對此，研究人員解釋說，若在一天中的較晚時候喝咖啡，可能會擾亂人們正常的生理時鐘，因為咖啡可能會抑制大腦中重要的睡眠誘導介質褪黑激素，影響夜間休息，這又會導致炎症和血壓等心血管危險因素發生變化。

研究者表示，這項研究並未解釋為何早上喝咖啡可以降低心血管疾病死亡的風險，還需要進一步的研究。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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