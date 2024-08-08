美癌協最新研究指40%成人癌症可避免

癌症是本港頭號疾病殺手，每年有逾3.8萬宗新症，奪去超過1.5萬人性命，但其實你我有機會避開癌症威脅。美國癌症協會最新研究顯示，當地30 歲及以上成人中，約 40% 癌症新症及近半死亡個案都源於一些可預防的因素所致，換言之只要改變生活模式，便可以大大減低患癌的風險。

1/5新症關吸煙事

美國癌症協會分析了30種常見癌症相關的18種與生活相關及可改變的風險因素，而單在2019 年，這些因素導致超過70萬宗癌症新症，以及26.2萬人死亡個案。同時，多達19種癌症的新症個案超過一半都由這些因素引起。

分析又顯示，吸煙是主要的可改變風險因素，因為多達五分一的癌症新症及三分一的癌症死亡都與吸煙有關，其他風險因素則包括肥胖、飲酒、缺乏運動、飲食和人類乳頭瘤病毒感染等。