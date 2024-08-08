美癌協最新研究指40%成人癌症可避免

癌症是本港頭號疾病殺手，每年有逾3.8萬宗新症，奪去超過1.5萬人性命，但其實你我有機會避開癌症威脅。美國癌症協會最新研究顯示，當地30 歲及以上成人中，約 40% 癌症新症及近半死亡個案都源於一些可預防的因素所致，換言之只要改變生活模式，便可以大大減低患癌的風險。
1/5新症關吸煙事
美國癌症協會分析了30種常見癌症相關的18種與生活相關及可改變的風險因素，而單在2019 年，這些因素導致超過70萬宗癌症新症，以及26.2萬人死亡個案。同時，多達19種癌症的新症個案超過一半都由這些因素引起。
分析又顯示，吸煙是主要的可改變風險因素，因為多達五分一的癌症新症及三分一的癌症死亡都與吸煙有關，其他風險因素則包括肥胖、飲酒、缺乏運動、飲食和人類乳頭瘤病毒感染等。
可改變因素或是更重要成因
專家指出，癌瘤的出現與基因損傷或變異有關，雖然遺傳及環境因素則可為此提供生物學條件，但今次分析反映一些可改變的風險因素其實可能是更主要的癌症成因。他們又稱，很多人以為患癌是運氣或基因欠佳所致，故此無法避免，惟實際上只要肯努力扭轉不良的生活習慣，便能預防癌症，例如控制體重便可預防約 5% 男性及11%女性癌病新症。