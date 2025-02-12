美研發技術驗血 有效篩查大腸癌 助及早發現

大腸癌是常見癌症之一，但若能及早發現，治愈的機會也十分高，難怪政府推出大腸癌篩查計劃，鼓勵市民透過大便隱血檢測及大腸鏡檢查，盡早找出腸道病變。很多人也怕做大腸鏡檢查，美國一間大學便研發出一種新型血液檢測技術，能夠準確篩查出大腸癌，準確率達八至九成，日後或可成為常規檢查方法。

紐約大學格羅斯曼醫學院的專家，在《Journal of Clinical Oncology》發表報告，指利用所研究的新型檢測技術，可以透過分析血液中腫瘤釋放的生物標記，幫助判斷是否患癌。結果顯示，在中老人群組中，偵測罹癌者體內大腸癌的準確度為81%，而排除健康人士罹癌的準確率則高達90%。

目前大腸癌的標準篩檢方式是大腸鏡檢查，新技術並非要取而代之，而是可以作為初步的篩檢工具，協助醫療人員找出高風險族群，優先安排進一步檢查。

助找高風險族群

研究人員指出，目前大腸癌的標準篩檢方式是大腸鏡檢查，但很多人都因為檢查前要清腸及檢查的侵入性而卻步，所以相信血液檢測具有提高大腸癌篩檢率的潛力。不過，他們強調新技術並非要取代大腸鏡，而是可以作為初步的篩檢工具，協助醫療人員找出高風險族群，優先安排進一步檢查。

他們又認為，新檢測技術排除健康人士罹癌的準確率達九成，有助減少非必要的醫療程序。美國胃腸病學會已認可相關技術，並納入最新的臨床指引中的檢查建議之一。