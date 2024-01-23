美研究癌症最新趨勢 死亡率下降 部分癌病發病率上升兼呈年輕化

癌症是頭號的疾病殺手，至今仍是一個難解的醫學議題。美國癌症協會(ACS)公布的最新報告，指整體癌症死亡率持續下降，但癌症患者卻愈趨「年輕」，而且多種常見癌症均不斷增加，如乳癌、前列腺癌等。

整體死亡率跌三分一 根據美國癌症協會的分析，隨著醫療進步，整體癌症死亡率在1991年至2021年期間下降了33%，癌症患者的五年存活率亦由1970年的49%提高至2019年69%，當中以甲狀腺癌、前列腺癌及睾丸癌的存活率最高，死亡率高的癌症則為胰臟癌、肝癌及肺癌。