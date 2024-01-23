美研究癌症最新趨勢 死亡率下降 部分癌病發病率上升兼呈年輕化

癌症是頭號的疾病殺手，至今仍是一個難解的醫學議題。美國癌症協會(ACS)公布的最新報告，指整體癌症死亡率持續下降，但癌症患者卻愈趨「年輕」，而且多種常見癌症均不斷增加，如乳癌、前列腺癌等。
整體死亡率跌三分一
根據美國癌症協會的分析，隨著醫療進步，整體癌症死亡率在1991年至2021年期間下降了33%，癌症患者的五年存活率亦由1970年的49%提高至2019年69%，當中以甲狀腺癌、前列腺癌及睾丸癌的存活率最高，死亡率高的癌症則為胰臟癌、肝癌及肺癌。
年齡分布改變
該會分析顯示：
- 癌症患者呈年輕化，當中50至64歲中年群組佔比由1995年的25%上升至2020年的30%，65歲以上年長人士佔比則由61%下降至58%，反映患者的年齡分布出現改變。
- 兒童癌症發病率趨於平穩：15至19歲青少年的發病率繼續上升，當中甲狀腺癌個案每年增加4%以上，估計可能不少為過度診斷所致，而這類個案的15年存活率高達99%。
- 接種子宮頸癌疫苗後，子宮頸癌發生率明顯下降。
- 子宮內膜癌死亡率每年以2%的速度增加，是少數死亡率持續上升的癌症之一。
此外，報告又提到，10種常見癌症中有6種的發生率均呈上升，包括乳癌、前列腺癌、黑色素瘤、腎癌、胰腺癌及子宮內膜癌。